В России зафиксировали скачок инфляции и рост цен на продукты

За период с 15 по 21 октября наблюдалось ускорение недельной инфляции в России до 0,2% по сравнению с 0,12% за предыдущую неделю. Об этом указано в докладе Росстата. В то же время годовой показатель инфляции, согласно информации Министерства экономического развития, слегка увеличился — с 8,51% до 8,52%. Рост цен зафиксирован на отметке 0,3%.
Отчет Минэкономразвития отмечает, что в категории продовольственных товаров за указанный период темпы роста цен достигли 0,3%. Согласно данным Росстата, наибольшее подорожание затронуло фрукты и овощи: цены на лук увеличились на 2,2%, на картофель — на 2%, а томаты подорожали на 1%. Также был зарегистрирован рост стоимости сливочного масла на 1,6%, в то время как стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%.
На недавнем совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе об активизации его импорта из ряда стран. Ранее «Руспродсоюз» информировал о том, что торговые наценки на данный продукт составляют более 70%.
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