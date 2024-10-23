23 октября 2024

В России зафиксировали скачок инфляции и рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росстат опубликовал отчет за неделю по инфляции
Росстат опубликовал отчет за неделю по инфляции Фото:

За период с 15 по 21 октября наблюдалось ускорение недельной инфляции в России до 0,2% по сравнению с 0,12% за предыдущую неделю. Об этом указано в докладе Росстата. В то же время годовой показатель инфляции, согласно информации Министерства экономического развития, слегка увеличился — с 8,51% до 8,52%. Рост цен зафиксирован на отметке 0,3%.

Отчет Минэкономразвития отмечает, что в категории продовольственных товаров за указанный период темпы роста цен достигли 0,3%. Согласно данным Росстата, наибольшее подорожание затронуло фрукты и овощи: цены на лук увеличились на 2,2%, на картофель — на 2%, а томаты подорожали на 1%. Также был зарегистрирован рост стоимости сливочного масла на 1,6%, в то время как стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%.

На недавнем совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе об активизации его импорта из ряда стран. Ранее «Руспродсоюз» информировал о том, что торговые наценки на данный продукт составляют более 70%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За период с 15 по 21 октября наблюдалось ускорение недельной инфляции в России до 0,2% по сравнению с 0,12% за предыдущую неделю. Об этом указано в докладе Росстата. В то же время годовой показатель инфляции, согласно информации Министерства экономического развития, слегка увеличился — с 8,51% до 8,52%. Рост цен зафиксирован на отметке 0,3%. Отчет Минэкономразвития отмечает, что в категории продовольственных товаров за указанный период темпы роста цен достигли 0,3%. Согласно данным Росстата, наибольшее подорожание затронуло фрукты и овощи: цены на лук увеличились на 2,2%, на картофель — на 2%, а томаты подорожали на 1%. Также был зарегистрирован рост стоимости сливочного масла на 1,6%, в то время как стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%. На недавнем совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе об активизации его импорта из ряда стран. Ранее «Руспродсоюз» информировал о том, что торговые наценки на данный продукт составляют более 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...