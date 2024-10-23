МВД Турции объявило о своей версии теракта в Анкаре и назвало подозреваемых

Турецкие официальные лица заявили, что за терактом в Анкаре могут стоять члены признанной террористической «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью для TRT Haber.
«Это [теракт], скорее всего, связано с действиями РПК», — заявил Ерликая. Как отметил министр, в настоящее время продолжается установление личностей террористов.
Теракт произошел вечером 23 октября, когда трое неизвестных проникли на территорию завода TUSAS и начали стрельбу, в результате чего прозвучало минимум два взрыва. Атакующие также взяли в заложники, предположительно, инженеров компании. Впоследствии стало известно о гибели пяти человек и ранении еще 14. На фоне теракта лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность экстренно покинуть саммит БРИКС в России.
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