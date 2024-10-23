23 октября 2024

МВД Турции объявило о своей версии теракта в Анкаре и назвало подозреваемых

МВД Турции: к теракту в Анкаре могут быть причастны представители РПК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Турции продолжают искать террористов
В Турции продолжают искать террористов Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

Турецкие официальные лица заявили, что за терактом в Анкаре могут стоять члены признанной террористической «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью для TRT Haber.

«Это [теракт], скорее всего, связано с действиями РПК», — заявил Ерликая. Как отметил министр, в настоящее время продолжается установление личностей террористов.

Теракт произошел вечером 23 октября, когда трое неизвестных проникли на территорию завода TUSAS и начали стрельбу, в результате чего прозвучало минимум два взрыва. Атакующие также взяли в заложники, предположительно, инженеров компании. Впоследствии стало известно о гибели пяти человек и ранении еще 14. На фоне теракта лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность экстренно покинуть саммит БРИКС в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкие официальные лица заявили, что за терактом в Анкаре могут стоять члены признанной террористической «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью для TRT Haber. «Это [теракт], скорее всего, связано с действиями РПК», — заявил Ерликая. Как отметил министр, в настоящее время продолжается установление личностей террористов. Теракт произошел вечером 23 октября, когда трое неизвестных проникли на территорию завода TUSAS и начали стрельбу, в результате чего прозвучало минимум два взрыва. Атакующие также взяли в заложники, предположительно, инженеров компании. Впоследствии стало известно о гибели пяти человек и ранении еще 14. На фоне теракта лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность экстренно покинуть саммит БРИКС в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...