NTV: террористы могли взять заложников в Турции. Видео

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В Турции террористы взяли заложников
В Турции террористы взяли заложников Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

Террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Террористическая атака была совершена против объектов TAI в районе Кахраманказан Анкары. Сообщается, что столкновения между силовиками и террористами продолжаются, есть заложники», — пишет NTV

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая подтвердил, что на объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт. В результате этого есть раненые и погибшие.

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Террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Об этом сообщают иностранные СМИ. «Террористическая атака была совершена против объектов TAI в районе Кахраманказан Анкары. Сообщается, что столкновения между силовиками и террористами продолжаются, есть заложники», — пишет NTV.  Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая подтвердил, что на объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт. В результате этого есть раненые и погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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