В Турции террористы взяли заложников
новость из сюжетаВ Турции произошел теракт с погибшими
Террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Террористическая атака была совершена против объектов TAI в районе Кахраманказан Анкары. Сообщается, что столкновения между силовиками и террористами продолжаются, есть заложники», — пишет NTV.
Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая подтвердил, что на объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт. В результате этого есть раненые и погибшие.
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