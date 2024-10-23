Мизулина после скандала в Перми назвала обычным делом камеры в школьных туалетах

Видеокамеры в школьных туалетах устанавливают не только в Перми, но и в других городах России. Об этом, реагируя на скандал в столице Прикамья, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах. Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Воронеже: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили», — написала Мизулина в Telegram, прикрепив фото с жалобами, которые ей прислали ученики.
Ранее URA.RU рассказывало, что видеокамеры в туалетах появились в пермских школах №116, №42 и №77. В мэрии сначала заявили, что объективы направлены на дверь, а камеры нужны «для контроля норм внутреннего поведения». Такое объяснение смешным назвала телеведущая Ксения Собчак, предположив, что кто-то из чиновников и педагогов решил посмотреть «на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, подтягивающих колготки перед зеркалом». После этого в администрации Перми сообщили, что камеры установлены незаконно по личной инициативе руководства школ. Все они будут демонтированы.
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