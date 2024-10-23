23 октября 2024

Мизулина после скандала в Перми назвала обычным делом камеры в школьных туалетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерину Мизулину не удивили камеры в туалетах пермских школ
Екатерину Мизулину не удивили камеры в туалетах пермских школ Фото:

Видеокамеры в школьных туалетах устанавливают не только в Перми, но и в других городах России. Об этом, реагируя на скандал в столице Прикамья, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах. Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Воронеже: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили», — написала Мизулина в Telegram, прикрепив фото с жалобами, которые ей прислали ученики.

Ранее URA.RU рассказывало, что видеокамеры в туалетах появились в пермских школах №116, №42 и №77. В мэрии сначала заявили, что объективы направлены на дверь, а камеры нужны «для контроля норм внутреннего поведения». Такое объяснение смешным назвала телеведущая Ксения Собчак, предположив, что кто-то из чиновников и педагогов решил посмотреть «на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, подтягивающих колготки перед зеркалом». После этого в администрации Перми сообщили, что камеры установлены незаконно по личной инициативе руководства школ. Все они будут демонтированы. 

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Видеокамеры в школьных туалетах устанавливают не только в Перми, но и в других городах России. Об этом, реагируя на скандал в столице Прикамья, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах. Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Воронеже: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили», — написала Мизулина в Telegram, прикрепив фото с жалобами, которые ей прислали ученики. Ранее URA.RU рассказывало, что видеокамеры в туалетах появились в пермских школах №116, №42 и №77. В мэрии сначала заявили, что объективы направлены на дверь, а камеры нужны «для контроля норм внутреннего поведения». Такое объяснение смешным назвала телеведущая Ксения Собчак, предположив, что кто-то из чиновников и педагогов решил посмотреть «на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, подтягивающих колготки перед зеркалом». После этого в администрации Перми сообщили, что камеры установлены незаконно по личной инициативе руководства школ. Все они будут демонтированы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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