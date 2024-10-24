Власти Екатеринбурга уничтожают подрядчика, провалившего ремонты в центре

Власти Екатеринбурга пишут жалобу в ФАС на подрядчика, провалившего ремонты

24 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

УДТ могут лишить шансов на будущие госконтракты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МКУ «Городское благоустройство» — оператор всех дорожных ремонтов в городе — готовит жалобу в Федеральную антимонопольную службу на одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — «УралДорТехнологии» (УДТ) — из-за срыва ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина. Это может повлиять на будущие шансы компании получать госконтракты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Муниципальное казенное учреждение „Городское благоустройство“ как заказчик фиксирует все нарушения, вносит их в документы, которые будут направлены в территориальный орган ФАС. Именно он должен принять решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных контрагентов», — пояснили в горадминистрации. О вероятной остановке сотрудничества мэрии с УДТ агентство рассказывало еще не прошлой неделе. С большой долей вероятности подрядчик останется без контрактов на ремонт городских дорог в 2025 году. Ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы. Также у «УралДорТехнологии» возникали проблемы и на других участках улиц, однако мэрия оперативно выправила ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Злоба чиновников на УДТ объясняется тем, что с подобными кризисами мэрия не сталкивалась два года. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МКУ «Городское благоустройство» — оператор всех дорожных ремонтов в городе — готовит жалобу в Федеральную антимонопольную службу на одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — «УралДорТехнологии» (УДТ) — из-за срыва ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина. Это может повлиять на будущие шансы компании получать госконтракты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Муниципальное казенное учреждение „Городское благоустройство“ как заказчик фиксирует все нарушения, вносит их в документы, которые будут направлены в территориальный орган ФАС. Именно он должен принять решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных контрагентов», — пояснили в горадминистрации. О вероятной остановке сотрудничества мэрии с УДТ агентство рассказывало еще не прошлой неделе. С большой долей вероятности подрядчик останется без контрактов на ремонт городских дорог в 2025 году. Ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы. Также у «УралДорТехнологии» возникали проблемы и на других участках улиц, однако мэрия оперативно выправила ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Злоба чиновников на УДТ объясняется тем, что с подобными кризисами мэрия не сталкивалась два года. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его).