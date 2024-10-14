«Короля госзаказов» лишат миллионов за провал ремонтов в центре Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга остановит сотрудничество с УДТ после сорванных ремонтов

14 октября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

«УралДорТехнологии» провали ремонт центральных улиц Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — компания «УралДорТехнологии» (УДТ) — с большой долей вероятности останется без контрактов на ремонт городских дорог в 2025 году. Все из-за срыва ремонтов в центре — на улицах Малышева и Бориса Ельцина, объяснил URA.RU информированный источник. «Сотрудничества с УДТ, скорее всего, не будет. Компания вообще может зиму даже не пережить», — поделился собеседник, имея в виду финансовые проблему у строителей. За разъяснением агентство URA.RU обратилось в «УралДорТехнологии». Ответ ожидается. Как ранее сообщало агентство, ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы. Также «УралДорТехнологии» в этом году ремонтировали улицы Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулок Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицы 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческую (от Первомайской до Малышева). Проблемы у предприятия были и на этих участках, но мэрия оперативно выправила ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Злоба чиновников на УДТ объясняется тем, что с подобными кризисами мэрия не сталкивалась два года. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — компания «УралДорТехнологии» (УДТ) — с большой долей вероятности останется без контрактов на ремонт городских дорог в 2025 году. Все из-за срыва ремонтов в центре — на улицах Малышева и Бориса Ельцина, объяснил URA.RU информированный источник. «Сотрудничества с УДТ, скорее всего, не будет. Компания вообще может зиму даже не пережить», — поделился собеседник, имея в виду финансовые проблему у строителей. За разъяснением агентство URA.RU обратилось в «УралДорТехнологии». Ответ ожидается. Как ранее сообщало агентство, ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы. Также «УралДорТехнологии» в этом году ремонтировали улицы Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулок Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицы 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческую (от Первомайской до Малышева). Проблемы у предприятия были и на этих участках, но мэрия оперативно выправила ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Злоба чиновников на УДТ объясняется тем, что с подобными кризисами мэрия не сталкивалась два года. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его).