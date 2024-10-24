Последнее время вокруг сливочного масла поднялась шумиха: производители заявили о том, что остановят поставки продукта на полки магазинов, а в магазинах уже начали массово воровать масло с прилавков. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал URA.RU, что дефицита ждать не стоит.
«Не грозит никакого дефицита. На сегодняшний день какого-то ажиотажного спроса на сливочное масло нет. А то последнее повышение, о котором отчитался Росстат, там 1,6% — это много на самом деле, но тем не менее, цены на сливочное масло не такого уровня, чтобы народ за ним выстраивался в очередь», — уверен Алексей Зубец.
По мнению экономиста, есть несколько причин, по которым дефицита ждать не стоит. Во-первых, сливочное масло не является ключевым продуктом в корзине россиян.
«Сливочное масло — это не самый ходовой товар на потребительском рынке. Это не гречка, не картошка и не хлеб. Без сливочного масла легко обойтись — заменить тем же подсолнечным маслом во время приготовления еды», — заявил Алексей Зубец.
Второй причиной экономист назвал возможность Минсельхоза без проблем ввезти импортное сливочное масло, даже если наши производители перестанут поставлять его на рынок.
«Минсельхоз может просто завезти партию сливочного масла откуда угодно — в том числе из Европы. Везти его из третьих стран, из любой точки мира: Китая, Индии, стран СНГ — не проблема», — отметил Алексей Зубец.
По мнению эксперта, совсем недавно в России уже переживали похожую ситуацию с яйцами. «Когда Минсельхоз разрешил завозить импортные яйца — после этого никаких проблем со стоимостью яиц в России больше не было. Все успокоились и поняли, что какого-то ажиотажа не предвидится. Я думаю, что здесь будет какая-то такая же история», — добавил эксперт.
Экономист уверен, что единственное, к чему в теории может привести текущая ситуация,— это сокращение потребления продукта среди населения.
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