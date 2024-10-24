Зеленский заявил о подготовке плана усиления Украины

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Зеленский дал задание генштабу ВСУ задание по укреплению страны
Зеленский дал задание генштабу ВСУ задание по укреплению страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генштабу подготовить план по укреплению страны до начала зимы. В частности, он попросил уделить внимание подготовке приграничных и прифронтовых громад.

«Есть направления [в плане], которые должны быть усилены», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что вместе с «планом победы» необходимо разработать все важные меры по военному фронту, оборонно-промышленному комплексу, экономике и финансам, информационному пространству и другим направлениям. Организацией этой работы будет заниматься секретарь Совета национальной безопасности и обороны, отметил Зеленский.

Президент Украины также проинформировал о получении отчетов от Министерства обороны и военных командиров о комплектовании бригад, их подготовке, а также о ходе строительства фортификационных сооружений. Он подчеркнул необходимость разработки долгосрочных энергетических стратегий до начала зимы.

Ранее Зеленский заявил о подготовке плана «Б»»» на случай продолжения конфликта с Россией. Отмечается, что основная цель нового плана — укрепить внутренние ресурсы страны в различных направлениях. Среди них: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил генштабу подготовить план по укреплению страны до начала зимы. В частности, он попросил уделить внимание подготовке приграничных и прифронтовых громад. «Есть направления [в плане], которые должны быть усилены», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что вместе с «планом победы» необходимо разработать все важные меры по военному фронту, оборонно-промышленному комплексу, экономике и финансам, информационному пространству и другим направлениям. Организацией этой работы будет заниматься секретарь Совета национальной безопасности и обороны, отметил Зеленский. Президент Украины также проинформировал о получении отчетов от Министерства обороны и военных командиров о комплектовании бригад, их подготовке, а также о ходе строительства фортификационных сооружений. Он подчеркнул необходимость разработки долгосрочных энергетических стратегий до начала зимы. Ранее Зеленский заявил о подготовке плана «Б»»» на случай продолжения конфликта с Россией. Отмечается, что основная цель нового плана — укрепить внутренние ресурсы страны в различных направлениях. Среди них: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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