URA.RU выяснило, насколько выросли цены на сливочное масло за полгода

В период с мая по октябрь текущего года средняя цена на сливочное масло выросла на 25%. Сейчас она составляет около 206 рублей, рассказали URA.RU в IT-компании АТОЛ, разрабатывающей программное обеспечение для обмена товарами и услугами.
«Специалисты проанализировали данные продаж по 6,2 миллиона чеков за май-октябрь 2024 года. Они выяснили, что цена на масло последние полгода постепенно росла. Сейчас она составляет 206 рублей, что на 25% дороже цены в мае», — рассказывает telegram-канал URA.RU.
В России стремительно дорожает сливочное масло. В правительстве выданы поручения для стабилизации цен на продукт. Одним из решений может стать увеличение импорта. О том, как власти хотят нормализировать ситуацию с подорожанием сливочного масла — в материале URA.RU.
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