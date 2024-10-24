24 октября 2024

URA.RU выяснило, насколько выросли цены на сливочное масло за полгода

АТОЛ: цены на сливочное масло выросли на 25% за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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Сливочное масло подорожало на 25% за прошедшие полгода, подсчитали в АТОЛ
Сливочное масло подорожало на 25% за прошедшие полгода, подсчитали в АТОЛ Фото:
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В период с мая по октябрь текущего года средняя цена на сливочное масло выросла на 25%. Сейчас она составляет около 206 рублей, рассказали URA.RU в IT-компании АТОЛ, разрабатывающей программное обеспечение для обмена товарами и услугами.

«Специалисты проанализировали данные продаж по 6,2 миллиона чеков за май-октябрь 2024 года. Они выяснили, что цена на масло последние полгода постепенно росла. Сейчас она составляет 206 рублей, что на 25% дороже цены в мае», — рассказывает telegram-канал URA.RU.

В России стремительно дорожает сливочное масло. В правительстве выданы поручения для стабилизации цен на продукт. Одним из решений может стать увеличение импорта. О том, как власти хотят нормализировать ситуацию с подорожанием сливочного масла — в материале URA.RU.

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В период с мая по октябрь текущего года средняя цена на сливочное масло выросла на 25%. Сейчас она составляет около 206 рублей, рассказали URA.RU в IT-компании АТОЛ, разрабатывающей программное обеспечение для обмена товарами и услугами. «Специалисты проанализировали данные продаж по 6,2 миллиона чеков за май-октябрь 2024 года. Они выяснили, что цена на масло последние полгода постепенно росла. Сейчас она составляет 206 рублей, что на 25% дороже цены в мае», — рассказывает telegram-канал URA.RU. В России стремительно дорожает сливочное масло. В правительстве выданы поручения для стабилизации цен на продукт. Одним из решений может стать увеличение импорта. О том, как власти хотят нормализировать ситуацию с подорожанием сливочного масла — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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