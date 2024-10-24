24 октября 2024

Цыган, стрелявший по толпе в Коркино, попал под следствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган
Цыган, укрывшись в доме барона, стрелял в местных жителей Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Один из цыган, который стрелял по толпе людей в Коркино, попал под следствие. По данным URA.RU, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

«В больницу с огнестрельным ранениями попало два человека. Предварительно, их ранил один из цыган, укрывшийся в доме местного барона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказал источник.

Потерпевшими оказались двое мужчин. У одного зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Им оказана медицинская помощь.

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Что сейчас происходит в челябинском Коркино после массовых волнений из-за убийства таксистки

Мужчины получили ранения в ходе волнений, начавшихся в городе после убийства таксистки. Подозреваемыми по делу проходили двое местных цыган. Жители начали крушить дома цыганских семей, которым пришлось спасаться бегством. В город стянули силовиков, которые призывали жителей успокоиться. В ходе урегулирования конфликта было задержано несколько десятков человек.

Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее зарезали. Двоих подозреваемых задержали. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, причастность второго проверяется.

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Один из цыган, который стрелял по толпе людей в Коркино, попал под следствие. По данным URA.RU, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. «В больницу с огнестрельным ранениями попало два человека. Предварительно, их ранил один из цыган, укрывшийся в доме местного барона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказал источник. Потерпевшими оказались двое мужчин. У одного зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Им оказана медицинская помощь. Мужчины получили ранения в ходе волнений, начавшихся в городе после убийства таксистки. Подозреваемыми по делу проходили двое местных цыган. Жители начали крушить дома цыганских семей, которым пришлось спасаться бегством. В город стянули силовиков, которые призывали жителей успокоиться. В ходе урегулирования конфликта было задержано несколько десятков человек. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее зарезали. Двоих подозреваемых задержали. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, причастность второго проверяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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