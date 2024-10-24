Цыган, стрелявший по толпе в Коркино, попал под следствие

Один из цыган, который стрелял по толпе людей в Коркино, попал под следствие. По данным URA.RU, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
«В больницу с огнестрельным ранениями попало два человека. Предварительно, их ранил один из цыган, укрывшийся в доме местного барона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказал источник.
Потерпевшими оказались двое мужчин. У одного зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Им оказана медицинская помощь.
Мужчины получили ранения в ходе волнений, начавшихся в городе после убийства таксистки. Подозреваемыми по делу проходили двое местных цыган. Жители начали крушить дома цыганских семей, которым пришлось спасаться бегством. В город стянули силовиков, которые призывали жителей успокоиться. В ходе урегулирования конфликта было задержано несколько десятков человек.
Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее зарезали. Двоих подозреваемых задержали. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, причастность второго проверяется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!