Что сейчас происходит в челябинском Коркино после массовых волнений из-за убийства таксистки

ТАСС: во время беспорядков в Коркино в скорую обратились три человека

25 октября 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

В Коркино жители устроили погром после убийства таксистки Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области вечером 24 октября вспыхнули массовые волнения. Они начались после того, как днем ранее в городе по улице Ватутина с ножевыми ранениями было обнаружено тело 40-летней женщины, которая занималась частным извозом. В списке подозреваемых оказались двое местных цыган. Жители вышли на стихийный митинг к одному из домов диаспоры, начав кидать камни и переворачивать автомобили. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU. Что происходит сейчас К ночи активность участников массовых волнений заметно снизилась. Около дома в Тимофеевке (поселке, который входит в состав города Коркино), где произошел инцидент, дежурит Росгвардия. В настоящий момент улицы после инцидента пустуют. Подъезды к населенному пункту перекрыты. Силовики проверяют документы. В больнице находятся двое пострадавших. Их жизни ничего не угрожает, уточнил telegram-канал Baza. По сведениям ТАСС, три человека самостоятельно обратились к медикам. Задержаны по меньшей мере около 40 человек. Как все началось Массовые волнения вечером 24 октября случились после убийства Елены Сарафановой, которая работала таксисткой. Труп женщины с ножевыми ранениями нашли 23 октября на улице Ватутина. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. К вечеру следующего дня люди пришли мстить в цыганский поселок Тимофеевку. Дом, возле которого произошли массовые волнения Фото: Анна Журавлева © URA.RU Во время массовых волнений, произошедших на фоне убийства челябинки, были подожжены дома диаспоры и автомобили. Люди били камнями окна и переворачивали машины. Цыганские семьи с детьми покинули Коркино. Силовики взяли под контроль ситуацию в Коркино. Прошли массовые задержания. Реакция правоохранительный органов Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием граждан. Он состоится в следственном отделе по городу Коркино по адресу: улица Цвиллинга, 50а 25 октября в 15 часов. На место ЧП выехал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Он будет координировать действия правоохранительных органов. Сотрудники полиции в Коркинском муниципальном округе призвали жителей не поддаваться на провокации в интернете и строго соблюдать законодательство. В ГУ МВД по Челябинской области подчеркнули, что текущая ситуация находится под их контролем. В Коркино был направлен спецназ Росгвардии. Что дальше Коркино патрулируют силовики Фото: Анна Журавлева © URA.RU Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Семье погибшей женщины по поручению главы региона Алексея Текслера будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Из-за инцидента с убийством таксистки в Коркино пройдет внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина. Следователи СК РФ предъявят подозреваемому обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Позже сотрудники полиции передали следственным органам еще одно подозреваемого для проверки его возможной причастности к совершению преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области вечером 24 октября вспыхнули массовые волнения. Они начались после того, как днем ранее в городе по улице Ватутина с ножевыми ранениями было обнаружено тело 40-летней женщины, которая занималась частным извозом. В списке подозреваемых оказались двое местных цыган. Жители вышли на стихийный митинг к одному из домов диаспоры, начав кидать камни и переворачивать автомобили. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU. К ночи активность участников массовых волнений заметно снизилась. Около дома в Тимофеевке (поселке, который входит в состав города Коркино), где произошел инцидент, дежурит Росгвардия. В настоящий момент улицы после инцидента пустуют. Подъезды к населенному пункту перекрыты. Силовики проверяют документы. В больнице находятся двое пострадавших. Их жизни ничего не угрожает, уточнил telegram-канал Baza. По сведениям ТАСС, три человека самостоятельно обратились к медикам. Задержаны по меньшей мере около 40 человек. Массовые волнения вечером 24 октября случились после убийства Елены Сарафановой, которая работала таксисткой. Труп женщины с ножевыми ранениями нашли 23 октября на улице Ватутина. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. К вечеру следующего дня люди пришли мстить в цыганский поселок Тимофеевку. Во время массовых волнений, произошедших на фоне убийства челябинки, были подожжены дома диаспоры и автомобили. Люди били камнями окна и переворачивали машины. Цыганские семьи с детьми покинули Коркино. Силовики взяли под контроль ситуацию в Коркино. Прошли массовые задержания. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием граждан. Он состоится в следственном отделе по городу Коркино по адресу: улица Цвиллинга, 50а 25 октября в 15 часов. На место ЧП выехал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Он будет координировать действия правоохранительных органов. Сотрудники полиции в Коркинском муниципальном округе призвали жителей не поддаваться на провокации в интернете и строго соблюдать законодательство. В ГУ МВД по Челябинской области подчеркнули, что текущая ситуация находится под их контролем. В Коркино был направлен спецназ Росгвардии. Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Семье погибшей женщины по поручению главы региона Алексея Текслера будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Из-за инцидента с убийством таксистки в Коркино пройдет внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина. Следователи СК РФ предъявят подозреваемому обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Позже сотрудники полиции передали следственным органам еще одно подозреваемого для проверки его возможной причастности к совершению преступления.