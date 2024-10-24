В Тюмени сотрудница налоговой службы пойдет под суд за превышение полномочий

В Тюмени сотрудница налоговой службы пойдет под суд за распространение данных о деятельности организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
«По данным следствия, обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, предоставила своей знакомой информацию, представляющую налоговую тайну о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц», — сообщили в СК. В настоящий момент, по факту нарушения проводится ряд комплексных проверок.
Женщина разглашала сведения с мая по июнь 2023 года. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!