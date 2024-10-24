24 октября 2024

В Тюмени сотрудница налоговой службы пойдет под суд за превышение полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину задержали за разглашение тайны
Женщину задержали за разглашение тайны Фото:

В Тюмени сотрудница налоговой службы пойдет под суд за распространение данных о деятельности организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

«По данным следствия, обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, предоставила своей знакомой информацию, представляющую налоговую тайну о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц», — сообщили в СК. В настоящий момент, по факту нарушения проводится ряд комплексных проверок.

Женщина разглашала сведения с мая по июнь 2023 года. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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В Тюмени сотрудница налоговой службы пойдет под суд за распространение данных о деятельности организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. «По данным следствия, обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, предоставила своей знакомой информацию, представляющую налоговую тайну о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц», — сообщили в СК. В настоящий момент, по факту нарушения проводится ряд комплексных проверок. Женщина разглашала сведения с мая по июнь 2023 года. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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