Челябинский генерал МВД проведет прием жителей Коркино после протестов

25 октября 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Сергей Космачев приедет в Коркино Фото: ГУ МВД по Челябинской области © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев 25 октября проведет прием жителей Коркино после беспорядков, вызванных убийством таксистки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, начало приема в 15:00. «Встреча с гражданами состоится в здании администрации по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом № 2. Начало приема в 15:00. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Новость по теме Областные власти едут в Коркино, где вспыхнули волнения: главное о событии к утру 25 октября Также в 15:00 в здании администрации округа с людьми встретятся представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся недавних волнений в городе. Челябинские власти выехали в Коркино в ночь на 25 октября, когда местные жители начали крушить дома цыганских семей. В город также стянулись силовики. Причиной волнения стало убийство таксистки. В преступлении подозревали двух местных цыган. Поэтому местные и начали крушить цыганский квартал: переворачивали машины, поджигали дома. В настоящее время по делу о погромах в городе проходит 43 местных жителя. На них составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Подозреваемые в убийстве таксистки задержаны, вскоре им изберут меру пресечения. Также задержан цыган, который стрелял по толпе местных из дробовика. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Таксистку убили вечером 23 октября. Ее труп обнаружили у одного из домов по улице Ватутина. На теле имелись ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали двух цыган. В отношении одного возбуждено уголовное дело, второго проверяют на причастность к преступлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев 25 октября проведет прием жителей Коркино после беспорядков, вызванных убийством таксистки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, начало приема в 15:00. «Встреча с гражданами состоится в здании администрации по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом № 2. Начало приема в 15:00. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Также в 15:00 в здании администрации округа с людьми встретятся представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся недавних волнений в городе. Челябинские власти выехали в Коркино в ночь на 25 октября, когда местные жители начали крушить дома цыганских семей. В город также стянулись силовики. Причиной волнения стало убийство таксистки. В преступлении подозревали двух местных цыган. Поэтому местные и начали крушить цыганский квартал: переворачивали машины, поджигали дома. В настоящее время по делу о погромах в городе проходит 43 местных жителя. На них составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Подозреваемые в убийстве таксистки задержаны, вскоре им изберут меру пресечения. Также задержан цыган, который стрелял по толпе местных из дробовика. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Таксистку убили вечером 23 октября. Ее труп обнаружили у одного из домов по улице Ватутина. На теле имелись ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали двух цыган. В отношении одного возбуждено уголовное дело, второго проверяют на причастность к преступлению.