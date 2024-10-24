24 октября 2024

Челябинский генерал МВД проведет прием жителей Коркино после протестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, гу мвд, Сергей Космачев
Сергей Космачев приедет в Коркино Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев 25 октября проведет прием жителей Коркино после беспорядков, вызванных убийством таксистки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, начало приема в 15:00.

«Встреча с гражданами состоится в здании администрации по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом № 2. Начало приема в 15:00. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Областные власти едут в Коркино, где вспыхнули волнения: главное о событии к утру 25 октября

Также в 15:00 в здании администрации округа с людьми встретятся представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся недавних волнений в городе.

Челябинские власти выехали в Коркино в ночь на 25 октября, когда местные жители начали крушить дома цыганских семей. В город также стянулись силовики. Причиной волнения стало убийство таксистки. В преступлении подозревали двух местных цыган. Поэтому местные и начали крушить цыганский квартал: переворачивали машины, поджигали дома.

В настоящее время по делу о погромах в городе проходит 43 местных жителя. На них составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Подозреваемые в убийстве таксистки задержаны, вскоре им изберут меру пресечения. Также задержан цыган, который стрелял по толпе местных из дробовика. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.

Таксистку убили вечером 23 октября. Ее труп обнаружили у одного из домов по улице Ватутина. На теле имелись ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали двух цыган. В отношении одного возбуждено уголовное дело, второго проверяют на причастность к преступлению.

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Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев 25 октября проведет прием жителей Коркино после беспорядков, вызванных убийством таксистки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, начало приема в 15:00. «Встреча с гражданами состоится в здании администрации по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом № 2. Начало приема в 15:00. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Также в 15:00 в здании администрации округа с людьми встретятся представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся недавних волнений в городе. Челябинские власти выехали в Коркино в ночь на 25 октября, когда местные жители начали крушить дома цыганских семей. В город также стянулись силовики. Причиной волнения стало убийство таксистки. В преступлении подозревали двух местных цыган. Поэтому местные и начали крушить цыганский квартал: переворачивали машины, поджигали дома. В настоящее время по делу о погромах в городе проходит 43 местных жителя. На них составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Подозреваемые в убийстве таксистки задержаны, вскоре им изберут меру пресечения. Также задержан цыган, который стрелял по толпе местных из дробовика. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Таксистку убили вечером 23 октября. Ее труп обнаружили у одного из домов по улице Ватутина. На теле имелись ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали двух цыган. В отношении одного возбуждено уголовное дело, второго проверяют на причастность к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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