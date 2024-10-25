СКР показал, где в 1994 году в Екатеринбурге были убиты 13-летние девочки. Фото

Обвиняемые показали место убийства девочек в Екатеринбурге в 1994 году
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Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург, кузнецов василий
Одного из обвиняемых уже отправили под арест Фото:

Свердловское управление СКР показало фотографии с предполагаемого места убийства двух 13-летних школьниц в 1994 году. Кадры опубликованы в официальном telegram-канале ведомства.

Как видно на фото, на месте происшествия проводится следственный эксперимент. Обвиняемый — предположительно, это Василий Кузнецов — указывает следователям рукой на местность, где было совершено убийство. На одном из кадров мужчина показывает рукой на землю, где имеется небольшая яма. Вероятно, там преступники пытались спрятать тела детей.

Убийство подруг удалось раскрыть спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Были задержаны двое мужчин, которым на момент совершения преступления было по 18 лет. Тогда на них тоже падало подозрение, но парни сумели уйти от наказания.

За долгие годы один из них, Андрей Шевнин, преуспел в бизнесе и стал обеспеченным человеком. Второй, Кузнецов, напротив скатился по наклонной и чуть ли не полжизни провел в тюрьме. О том, как их задерживали, — в материале URA.RU.

Спустя 30 лет предполагаемый преступник вспомнил детали…
Спустя 30 лет предполагаемый преступник вспомнил детали…
… и привел сыщиков на место убийства
… и привел сыщиков на место убийства
Долгие годы дело пылилось на полке, но сейчас есть вероятность, что справедливость восторжествует
Долгие годы дело пылилось на полке, но сейчас есть вероятность, что справедливость восторжествует
Мера пресечения Андрею Шевнину. Екатеринбург
Задержанный Андрей Шевнин
Фото:
Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург
Задержанный Василий Кузнецов
Фото:

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Свердловское управление СКР показало фотографии с предполагаемого места убийства двух 13-летних школьниц в 1994 году. Кадры опубликованы в официальном telegram-канале ведомства. Как видно на фото, на месте происшествия проводится следственный эксперимент. Обвиняемый — предположительно, это Василий Кузнецов — указывает следователям рукой на местность, где было совершено убийство. На одном из кадров мужчина показывает рукой на землю, где имеется небольшая яма. Вероятно, там преступники пытались спрятать тела детей. Убийство подруг удалось раскрыть спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Были задержаны двое мужчин, которым на момент совершения преступления было по 18 лет. Тогда на них тоже падало подозрение, но парни сумели уйти от наказания. За долгие годы один из них, Андрей Шевнин, преуспел в бизнесе и стал обеспеченным человеком. Второй, Кузнецов, напротив скатился по наклонной и чуть ли не полжизни провел в тюрьме. О том, как их задерживали, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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