СКР показал, где в 1994 году в Екатеринбурге были убиты 13-летние девочки. Фото

Обвиняемые показали место убийства девочек в Екатеринбурге в 1994 году

25 октября 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Одного из обвиняемых уже отправили под арест Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловское управление СКР показало фотографии с предполагаемого места убийства двух 13-летних школьниц в 1994 году. Кадры опубликованы в официальном telegram-канале ведомства. Как видно на фото, на месте происшествия проводится следственный эксперимент. Обвиняемый — предположительно, это Василий Кузнецов — указывает следователям рукой на местность, где было совершено убийство. На одном из кадров мужчина показывает рукой на землю, где имеется небольшая яма. Вероятно, там преступники пытались спрятать тела детей. Убийство подруг удалось раскрыть спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Были задержаны двое мужчин, которым на момент совершения преступления было по 18 лет. Тогда на них тоже падало подозрение, но парни сумели уйти от наказания. За долгие годы один из них, Андрей Шевнин, преуспел в бизнесе и стал обеспеченным человеком. Второй, Кузнецов, напротив скатился по наклонной и чуть ли не полжизни провел в тюрьме. О том, как их задерживали, — в материале URA.RU. Спустя 30 лет предполагаемый преступник вспомнил детали… Фото СКР Свердловской области … и привел сыщиков на место убийства Фото СКР Свердловской области Долгие годы дело пылилось на полке, но сейчас есть вероятность, что справедливость восторжествует Фото СКР Свердловской области Задержанный Андрей Шевнин Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный Василий Кузнецов Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское управление СКР показало фотографии с предполагаемого места убийства двух 13-летних школьниц в 1994 году. Кадры опубликованы в официальном telegram-канале ведомства. Как видно на фото, на месте происшествия проводится следственный эксперимент. Обвиняемый — предположительно, это Василий Кузнецов — указывает следователям рукой на местность, где было совершено убийство. На одном из кадров мужчина показывает рукой на землю, где имеется небольшая яма. Вероятно, там преступники пытались спрятать тела детей. Убийство подруг удалось раскрыть спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Были задержаны двое мужчин, которым на момент совершения преступления было по 18 лет. Тогда на них тоже падало подозрение, но парни сумели уйти от наказания. За долгие годы один из них, Андрей Шевнин, преуспел в бизнесе и стал обеспеченным человеком. Второй, Кузнецов, напротив скатился по наклонной и чуть ли не полжизни провел в тюрьме. О том, как их задерживали, — в материале URA.RU.