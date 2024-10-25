Набиуллина рассказала, что происходит с российской экономикой

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что сейчас происходит с российской экономикой, в частности с инфляцией, кредитными условиями и возможными рисками. По ее словам, инфляция в этом году составит вдвое выше цели. В этом материале URA.RU приводит главные заявления главы Центробанка.
Инфляция
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ стремится к инфляции в 4%, однако в этом году он ожидается вдвое выше. В том числе вырос уровень инфляционного ожидания среди населения и представителей бизнеса, в частности в секторе розничной торговли, достигли наивысшего уровня за последний год. В предстоящие месяцы ожидается, что на динамику цен повлияет рост утилизационного сбора, который составляет 4,6% от потребительских расходов. Кроме того, значительное воздействие на цены окажет увеличение тарифов на коммунальные услуги и железнодорожные перевозки, превышающее 4%.
Экономика
По словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ РФ рассматривает возможность повышения ставки выше 21% в декабре. Она отметила, что снижение ставки начнется только при устойчивом снижении инфляции, но пока сроки не уточнены.
Набиуллина также сообщила, что экономический рост продолжается, но в умеренном темпе из-за производственных ограничений. По предварительным данным за сентябрь, в экономике наблюдается стабилизация благодаря увеличению бюджетных расходов на 1,5 триллиона рублей. Однако она отметила, что ситуация с производственными возможностями ухудшается: растет использование мощностей и трудовых ресурсов, но несмотря на это напряженность на рынке труда сохраняется, что приводит к проблемам со стороны предложения и росту ценового давления.
Денежно-кредитные условия
С момента последнего заседания ставки по государственным займам возросли, что указывает на растущие сомнения рынка относительно возвращения инфляции к целевым уровням. Это привело к ужесточению монетарных условий. Однако кредитная активность не снизилась, в основном благодаря корпоративному сектору, тогда как розничный сегмент острее реагирует на рост ключевой ставки и завершение программы льготной ипотеки. В августе и сентябре увеличился интерес к срочным вкладам, так как рост доходов позволяет людям одновременно повышать расходы и сбережения.
Внешние условия
Набиуллина высказалась по поводу текущего состояния глобальной экономики, отметив, что темпы ее роста начинают снижаться. Это, по ее словам, приведет к уменьшению внешнего спроса на продукцию российского экспорта.
Прогнозируемые риски
Набиуллина указала, что основные риски остаются неизменными: существует дисбаланс между спросом и предложением из-за усиленного спроса и производственных ограничений, в первую очередь, связанных с недостатком рабочей силы. Она также отметила сохранение рисков, связанных с внешней торговлей, геополитическими условиями и ожиданиями по инфляции. В числе факторов по снижению инфляции, Набиуллина выделила быстрое снижение спроса и увеличение экономического потенциала и производительности труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.