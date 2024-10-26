«Одинокий тамбовский волк»: в шоу «Звезды в джунглях» появился новый участник

Новым участником шоу «Звезды в джунглях» стал резидент Comedy Club Дмитрий Сорокин. Он заменил блогера Евгению Кривцову после ее ухода с проекта.
«В команде пополнение — Дмитрий „Люсек“ Сорокин», — сообщает Starhit. В беседе с изданием Сорокин признался, что самым трудным для него было переносить голод, но несмотря на это он держался стойко. Кроме того, он также удивился самоотверженности некоторых участников в испытаниях. По его словам, командный дух сохранялся даже среди интриг. Сорокин добавил, что некоторые звезды хотели привлечь его к своей коалиции, но он не горел желанием, так как считал себя «одиноким тамбовским волком», для которого быть собой — тактическое решение.
До ухода с проекта Кривцовой и актеру Игорю Чехову предстояло пройти испытание на вылет. Им нужно было разжевывать живых гусениц и мадагаскарских тараканов, выпивая их сок. Несмотря на фобию насекомых, Женя мужественно боролась до конца, но Игорь оказался быстрее и выиграл испытание. В итоге Кривцова покинула проект «Звезды в джунглях».
Ранее певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова — прим. URA.RU) также поделилась впечатлениями о съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Больше всего ее испугали заговоры и сплетни среди участников, чем испытания, такие как поедание жуков и жизнь в тесноте. В своем telegram-канале она отметила, что, несмотря на желание испытать яркие эмоции и бросить себе вызов, её удивило, как быстро некоторые участники начали формировать коалиции и сговариваться.
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