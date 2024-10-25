Курганцы возмутились заваленными мусором туалетами в ТРЦ. Фото

26 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Курганцев возмутил беспорядок в туалетах торгового центра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Кургана жалуются, что в ТРЦ «Рио» туалеты завалены мусором. По их словам, также в уборных постоянно стоит неприятный запах, а многие из кабинок закрыты. Об этом курганцы пишут в соцсетях. «ТРЦ „Рио“, второй этаж, детская игровая зона! Даже страшно заходить, везде грязно и воняет», — написала Татьяна Паницкая в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом Александр Абабков отметил, что в туалетах постоянный беспорядок и валяется куча бумаги. Татьяна Бакина написала, что в туалете из десяти кабинок работают лишь две. «Правильно, зачем ремонтировать, когда можно двери гвоздями забить», — возмутилась она. Но среди комментаторов оказались и те, кто обвинил в грязных туалетах самих посетителей торгового центра. Ирина Лунина заявила, что чисто «не там, где убирают, а там, где не мусорят». «Начните с себя, особенно дамы. В женский туалет зайти страшно и противно, не то что это убирать», — подчеркнула она. Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителями ТРЦ «Рио», но не смог найти их контакты. На сайте и в социальных сетях торгового центра нет номеров телефона и электронной почты. Курганцы жалуются, что в торговом центре не убирают туалеты «Инцидент | Курган», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана жалуются, что в ТРЦ «Рио» туалеты завалены мусором. По их словам, также в уборных постоянно стоит неприятный запах, а многие из кабинок закрыты. Об этом курганцы пишут в соцсетях. «ТРЦ „Рио“, второй этаж, детская игровая зона! Даже страшно заходить, везде грязно и воняет», — написала Татьяна Паницкая в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом Александр Абабков отметил, что в туалетах постоянный беспорядок и валяется куча бумаги. Татьяна Бакина написала, что в туалете из десяти кабинок работают лишь две. «Правильно, зачем ремонтировать, когда можно двери гвоздями забить», — возмутилась она. Но среди комментаторов оказались и те, кто обвинил в грязных туалетах самих посетителей торгового центра. Ирина Лунина заявила, что чисто «не там, где убирают, а там, где не мусорят». «Начните с себя, особенно дамы. В женский туалет зайти страшно и противно, не то что это убирать», — подчеркнула она. Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителями ТРЦ «Рио», но не смог найти их контакты. На сайте и в социальных сетях торгового центра нет номеров телефона и электронной почты.