Из-за побега заключенных в Липецкой области возбуждено дело о халатности

В отношении сотрудников исправительной колонии №2 в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту халатности после побега шестерых заключенных. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ)», — передает telegram-канал ведомства. Согласно материалам расследования, шестеро преступников, отбывавших наказание в колонии №2 на улице Ковалева в Липецке, организовали 37-метровый подкоп и совершили побег вечером 25 октября. Их пропажу сотрудники колонии обнаружили только на следующее утро. В данный момент в городе объявлен план «Перехват» по поиску осужденных. К следственно-оперативными мероприятиям подключились также сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.
Следствие предполагает, что побег стало возможным из-за недобросовестного выполнения служебных обязанностей сотрудниками колонии. Сейчас проводится проверка по установлению деталей инцидента и определения конкретных лиц, ответственных за допущенные нарушения.
Днем 26 октября губернатор области Игорь Артамонов сообщил о побеге шестерых заключенных из липецкой ИК-2. Работники колонии не обнаружили их во время утренней проверки осужденных. Тогда ФСИН сформировал оперативный штаб в ходе розыскных действий. Поиск беглецов продолжается.
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