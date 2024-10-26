Будет ли магнитная буря 27 октября 2024 года и какой мощности она может достичь

Ряд СМИ сообщает о магнитной буре, ожидающейся 27 октября 2024 года. Согласно данным из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в определенные моменты этого дня геомагнитные колебания будут выше нормы. Стоит ли 27 октября ждать магнитной бури и какой мощности она может достигнуть — в материале URA.RU.
Что известно о магнитной буре 27 октября 2024 года
Точно предсказать начало магнитной бури не всегда возможно. Эксперты могут оценить вероятность ее возникновения на основе геомагнитной обстановки. Нередко бывает, что ситуация может измениться за пару часов.
Согласно прогнозу, 27 октября вероятность магнитной бури составит 5%, что говорит о спокойной магнитосфере. Но чтобы понять, насколько эта «космическая непогода» может быть мощной, нужно смотреть ожидаемую интенсивность геомагнитных колебаний.
С 00:00 до 06:00 по московскому времени ожидается, что мощность геомагнитных колебаний составит три с лишним балла, что соответствует «зеленому» уровню опасности. Специалисты относят это к «слабой магнитной буре», поскольку значение не превышает пятибалльный порог. Следовательно, если магнитная буря и произойдет, то с небольшой интенсивностью. Вероятность сильного магнитного шторма оценивается специалистами всего в 1%. Однако все может измениться.
Что делать во время магнитной бури, чтобы чувствовать себя хорошо
В первую очередь, не стоит уделять излишнего внимания проблеме магнитных бурь. Многие ведущие ученые отмечают, что на сегодняшний день наука не имеет доказательств влияния солнечных возмущений на здоровье человека.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с URA.RU заявил о том, что магнитные бури не представляют абсолютно никакой опасности для организма человека. Он сравнил воздействие магнитной бури с больничным томографом, отметив, что последний создает магнитное поле с напряженностью от 1,5 до 3 тесла, что в 1-2 миллиона раз превышает уровень магнитного поля, возникающего во время Каррингтонского события — самой крупной зарегистрированной солнечной бури в истории наблюдений.
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