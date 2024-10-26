Лукашенко пообещал России новую помощь в обмене пленными с Украиной

26 октября 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что процесс обмена телами и пленными организован белорусами Фото: Пресс-служба президента Казахстана новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минск продолжит способствовать организации обмена телами солдат и военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также, по его словам, информация о нахождении в зоне спецоперации граждан КНДР — это «вброс». «Мы и дальше будем способствовать этому процессу, если россияне и украинцы этого захотят. У украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы выполняем эту гуманитарную миссию и будем выполнять. Я это поддерживаю», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу НТВ на полях саммита БРИКС в Казани. Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о том, что Объединенные Арабские Эмираты являются посредниками в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован «при участии белорусов». Александр Лукашенко напомнил, что последние такие обмены были недавно. Также президент заявил, что у России нет необходимости привлекать к украинскому конфликту войска третьей стороны, приводит его слова агентство «Белта». «Заявление о том, что на Украине находятся граждане КНДР — это вброс, чтобы получить повод для ввода подразделений НАТО», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко заявлял, что существует вероятность начала переговоров между Россией и Украиной уже в декабре 2024 года. Президент выразил надежду, что к этому времени Курская область уже будет освобождена, и отметил, что готов действовать. В СМИ появлялась информация, что КНДР якобы отправили 12 тысяч своих солдат в Россию, но в МИД РФ и Кремле эту информацию назвали «полной чушью». Замминистра МИД Северной Кореи Ким Чон Гю отметил, что если бы республика решила отправить войска, то ее действия соответствовали бы международному праву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минск продолжит способствовать организации обмена телами солдат и военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также, по его словам, информация о нахождении в зоне спецоперации граждан КНДР — это «вброс». «Мы и дальше будем способствовать этому процессу, если россияне и украинцы этого захотят. У украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы выполняем эту гуманитарную миссию и будем выполнять. Я это поддерживаю», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу НТВ на полях саммита БРИКС в Казани. Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о том, что Объединенные Арабские Эмираты являются посредниками в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован «при участии белорусов». Александр Лукашенко напомнил, что последние такие обмены были недавно. Также президент заявил, что у России нет необходимости привлекать к украинскому конфликту войска третьей стороны, приводит его слова агентство «Белта». «Заявление о том, что на Украине находятся граждане КНДР — это вброс, чтобы получить повод для ввода подразделений НАТО», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко заявлял, что существует вероятность начала переговоров между Россией и Украиной уже в декабре 2024 года. Президент выразил надежду, что к этому времени Курская область уже будет освобождена, и отметил, что готов действовать. В СМИ появлялась информация, что КНДР якобы отправили 12 тысяч своих солдат в Россию, но в МИД РФ и Кремле эту информацию назвали «полной чушью». Замминистра МИД Северной Кореи Ким Чон Гю отметил, что если бы республика решила отправить войска, то ее действия соответствовали бы международному праву.