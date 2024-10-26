Shot: беглые заключенные оказали сопротивление полицейским

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Двое задержанных заключенных оказывали сопротивление полицейским при задержании
Двое задержанных заключенных оказывали сопротивление полицейским при задержании Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Двое задержанных заключенных, ранее сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, пытались оказать сопротивление полицейским. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Двое задержанных, предварительно, это Хуршидбек Ганиев и Бахтиёр Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским», — написали в telegram-канале Shot. 

Ранее стало известно, что двоих заключенных задержали в Тамбовской области. Еще четверо разыскиваются. Двое из них были вместе с задержанными, но успели скрыться.

Побег совершили всего шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

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Двое задержанных заключенных, ранее сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, пытались оказать сопротивление полицейским. Об этом сообщили telegram-каналы. «Двое задержанных, предварительно, это Хуршидбек Ганиев и Бахтиёр Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским», — написали в telegram-канале Shot.  Ранее стало известно, что двоих заключенных задержали в Тамбовской области. Еще четверо разыскиваются. Двое из них были вместе с задержанными, но успели скрыться. Побег совершили всего шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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