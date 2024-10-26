Два замначальника липецкой ИК, откуда бежали заключенные, попали под проверку

Два замначальника липецкой ИК-2, откуда накануне бежали шестеро заключенных, попали под проверку. Следователи выясняют, по каким причинам они допустили побег. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Под служебной проверкой оказались два заместителя начальника колонии: Алексей Фурсов и Сергей Рулёв», — говорится в сообщении. Под проверку также попал начальник надзирателей и весь его личный состав, которые контролировали перемещения заключенных и следили за соблюдением ими правил.
Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Для этого они прорыли 37-метровый канал под землей. Двоих беглецов сотрудники силовых структур уже задержали. Сейчас ведется поиск остальных участников побега. Отмечается, что пятеро из шести сбежавших заключенных отбывали срок за изнасилования. Все они являются уроженцами Узбекистана.
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