Президент Сербии Вучич назвал Набиуллину гением

Сербский президент Александр Вучич восхитился профессионализмом главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Глава Сербии сравнил экономическую ситуацию в ЕС и своей стране, отметив устойчивость экономики России. В эфире телеканала TV Prva Вучич назвал Набиуллину гением.
«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений», — заявил Вучич в эфире сербского телеканала. Он также отметил скорость развития балканской республики, указав, что та совершенствуется «в 5 раз быстрее, чем страны Евросоюза».
Он выразил удивление стойкостью российской экономики и отметил, что недавно Россия повысила ключевую ставку до 21%, что значительно выше по сравнению с сербской ставкой в 5,75%. «У нас ключевая ставка — 5,75%, у них — 21%. У них инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас: 8,2% против наших 4,2%», — отметил президент.
Президент Сербии Александр Вучич также оценил темпы экономического роста в Европейском союзе и Сербии, заявив, что Сербия развивается значительно быстрее членов Евросоюзе (ЕС). По его словам, в этом году средний темп роста в еврозоне составит 0,6%, в ЕС за пределами еврозоны — до 0,85%, тогда как в Сербии ожидается рост на уровне 3,9-4,0%. «Средний темп роста в еврозоне будет 0,6% в этом году, а в Европейском союзе — максимум 0,85%, то есть в ЕС за пределами еврозоны. <...> В Сербии средний темп роста составит 3,9-4,0%», — отметил Вучич.
Ранее Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Это связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает июльский прогноз ЦБ. Что значит повышение ключевой ставки и как оно отразится на россиянах — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.