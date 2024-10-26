В МИД РФ вспомнили, как Путин усмирил главу ООН на саммите в Казани

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Устав Организации. В документе отмечен приоритет прав наций на самоопределение и соблюдение прав человека.
«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — заявил источник в МИД России. Его слова передает РИА Новости.
С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетил собрание объединения. Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял, что мировые конфликты надо решать на основе ценностей Устава Организации и территориальной целостности государств. Что такое саммит БРИКС и что на нем было запланировано — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.