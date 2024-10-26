В МИД РФ вспомнили, как Путин усмирил главу ООН на саммите в Казани

Путин напомнил Гутерришу Устав ООН на саммите БРИКС
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Путин на саммите БРИКС приструнил Гутерреша, напомнив ему об Уставе ООН
Путин на саммите БРИКС приструнил Гутерреша, напомнив ему об Уставе ООН Фото:

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Устав Организации. В документе отмечен приоритет прав наций на самоопределение и соблюдение прав человека.

«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — заявил источник в МИД России. Его слова передает РИА Новости.

С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетил собрание объединения. Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял, что мировые конфликты надо решать на основе ценностей Устава Организации и территориальной целостности государств. Что такое саммит БРИКС и что на нем было запланировано — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Устав Организации. В документе отмечен приоритет прав наций на самоопределение и соблюдение прав человека. «При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — заявил источник в МИД России. Его слова передает РИА Новости. С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетил собрание объединения. Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял, что мировые конфликты надо решать на основе ценностей Устава Организации и территориальной целостности государств. Что такое саммит БРИКС и что на нем было запланировано — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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