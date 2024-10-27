Замысел Запада о смене режима в Грузии и превращении страны в свою полуколонию провалился. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.
«Со „сменой режима“ в Грузии через поддержку оппозиции у Запада, попросту говоря, случился облом», — сообщил Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он предположил, что беспорядки в Грузии еще будут, но план Запада о превращении страны в свою полуколонию провалился. При этом член Совфеда выразил уверенность в победе правящей партии «Грузинская мечта», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.
Сенатор подчеркнул, что самому Западу и президенту Грузии Саломе Зурабишвили не удалось привлечь граждан к присоединению к «мультигендерной и „небинарной“ семье европейских народов» (ЛГБТ — запрещенная организация, признанная в России экстремисткой). Пушков также провел аналогию между нынешним президентом и предыдущим — Михаилом Саакашвили, который также хотел «прозападной революции в Грузии», и поставил под вопрос соответствие Зурабишвили настроениям грузинского народа.
Выборы в Грузии прошли 26 октября. В настоящее время идет подсчет голосов, при этом результаты сильно разнятся в зависимости от того, кто их публикует. Победу одновременно отмечают «Грузинская мечта» и приверженцы проевропейских взглядов.
По итогам этих парламентских выборов будет сформировано новое правительство. Прозападная оппозиция не желает допустить победы «Гражданская мечта», которая отдаляет страну от Запада. Смена же правящей партии в парламенте может привести к изменению внешнеполитического курса страны.
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