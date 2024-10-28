Экс-замглавы Кургана Плешков ушел из фирмы тюменца на фоне интереса прокуратуры

Бывший заместитель главы Кургана и руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков покинул пост генерального директора компании «Архитектура», которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич. Вероятной причиной ухода называют интерес прокуратуры из-за его назначения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из строительной сферы.
«Плешков покинул должность генерального директора строительной фирмы „Архитектура“ спустя почти четыре месяца после трудоустройства. Уход Плешкова с руководящего поста связывают с интересом прокуратуры к его назначению к тюменскому бизнесмену, с которым он лично контактировал работая в департамент городского хозяйства», — сообщили инсайдеры.
Информация об уходе Плешков с поста гендиректора строительной фирмы подтверждается открытыми данными. Руководство компанией на себя взял ее владелец — Дмитрий Бабич. Экс-чиновник продолжает оставаться руководителем другой компании тюменского бизнесмена на Ямале — «Специализированный застройщик „Полярный“.
Корреспондентом URA.RU были направлены запросы в прокуратуру и администрацию города. Также за комментарием по теме обратились к экс-чиновнику. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало об интересе курганской прокуратуры к бывшему заммэра Плешкову. По данным инсайдеров агентства, у ведомства вызвали вопросы его назначения в фирмы тюменского бизнесмена Дмитрия Бабича. Во время работы в мэрии Плешков имел прямые контакты с иногородним предпринимателем, чьи другие компании имели контракты с власти города и занимались ремонтом мостов.
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