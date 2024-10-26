26 октября 2024

Челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как сбивает дроны ВСУ. Видео

ОНФ: челябинские бойцы сбивают дроны ВСУ с помощью коллиматорных прицелов
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Челябинский боец продемонстрировал, как уничтожает дроны ВСУ Фото:
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Челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как сбивает вражеские дроны-камикадзе. Беспилотники нейтрализуются без труда, а боезапасы, оснащенные посланиями от ВСУ, становятся трофеями. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Вражеские камикадзе сбиваются на раз. А их заряды с гадкими пожеланиями от ВСУ теперь — просто трофеи. Будет, что показать потомкам после нашей победы», — говорится в telegram-канале регионального отделения ОНФ.

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Также в ОНФ уточнили, что готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи. Недавно общественники передали российским бойцам коллиматорные прицелы.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов региона с началом нового учебного года. Он отметил, что российские военнослужащие на передовой защищают будущее детей.

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Челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как сбивает вражеские дроны-камикадзе. Беспилотники нейтрализуются без труда, а боезапасы, оснащенные посланиями от ВСУ, становятся трофеями. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Вражеские камикадзе сбиваются на раз. А их заряды с гадкими пожеланиями от ВСУ теперь — просто трофеи. Будет, что показать потомкам после нашей победы», — говорится в telegram-канале регионального отделения ОНФ. Также в ОНФ уточнили, что готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи. Недавно общественники передали российским бойцам коллиматорные прицелы. Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов региона с началом нового учебного года. Он отметил, что российские военнослужащие на передовой защищают будущее детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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