Челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как сбивает вражеские дроны-камикадзе. Беспилотники нейтрализуются без труда, а боезапасы, оснащенные посланиями от ВСУ, становятся трофеями. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.
«Вражеские камикадзе сбиваются на раз. А их заряды с гадкими пожеланиями от ВСУ теперь — просто трофеи. Будет, что показать потомкам после нашей победы», — говорится в telegram-канале регионального отделения ОНФ.
Также в ОНФ уточнили, что готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи. Недавно общественники передали российским бойцам коллиматорные прицелы.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов региона с началом нового учебного года. Он отметил, что российские военнослужащие на передовой защищают будущее детей.
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