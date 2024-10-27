Семьи погибших при крушении вертолета в Кировской области получат по миллиону

Семьям четырех погибших при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую — все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Всех погибших представим к государственным наградам», — написал Соколов в своем telegram-канале.
В авиакатастрофе погибли пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина. По словам главы Кировской области, эксперты пока устанавливают причину крушения вертолета.
Вертолет Ми-2, который выполнял санитарный рейс, вечером 26 октября совершил жесткую посадку в Кировской области, в результате которой погибли все члены экипажа. После катастрофы было возбуждено уголовное дело. Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины произошедшего.
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