Смерть кота Крошика из Перми расстроила миллионы людей по всей России. Несмотря на уход врачей и волонтеров, организм питомца не справился с многочисленными проблемами со здоровьем. URA.RU поговорил с ветеринарным врачом высшей квалификационной категории Михаилом Шеляковым о том, могло ли похудение Крошика привести к проблемам со здоровьем, и что нужно делать, чтобы питомцы не набирали лишний вес.
Из-за чего могли возникнуть болезни Крошика
25 октября врачи диагностировали у Крошика сразу несколько заболеваний: у кота оказались поражены печень, почки, мочевой и желчный пузырь. Также у питомца обнаружили многочисленные метостазы. Михаил Шеляков отметил, что проблемы со здоровьем из-за ожирения — частое явление.
«Лишний вес, конечно, не прибавляет, а ухудшает здоровье у всех — и у людей, и у животных. Возрастают риски нарушения обмена веществ, желчекаменных, мочекаменных болезней, диабета и так далее», — отметил ветеринар.
По словам Михаила Шелякова, болезни могли все это время скрываться за жировой прослойкой, из-за которой врачи не могли корректно диагностировать все проблемы со здоровьем. Тот же УЗИ не мог показать органы из-за лишнего веса.
«Вопрос конечно, была ли эта опухоль уже до начала сброса массы тела, либо она как-то обострилась. И то и другое возможно», — подчеркнул ветеринар. «Может быть, так совпало, но скорее всего она обострилась в период диеты. Потому что снижение массы тела — стрессовый период для любого организма. И различные заболевания могут обостряться: как правило, это заболевания пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы».
По словам эксперта, активное резкое похудение это может вызвать целую череду проблем со здоровьем, которые могут закончиться летальным исходом. Поэтому Михаил Шеляков советует сажать на диету домашних любимцев только после консультации с ветеринаром. А еще лучше — не доводить своего питомца до ожирения.
Как не допустить ожирения домашнего животного
Чтобы питомцы не толстели, необходимо ответственно подходить к их питанию. Михаил Шеляков выделил несколько правил, которые помогут питомцам чувствовать себя хорошо.
«Критериев здорового питания всего три: еда должна быть простой, есть нужно в одно и то же время, и самое главное — пища должна быть невкусной. Все вкусняшки для животных — это все идет во вред», — заявил ветеринар.
Если хозяева будут соблюдать эти три пункта и кормить питомца в нормальном, не чрезмерном объеме, то у животного не возникнет проблем с лишним весом. Также ветврач подчеркнул, что в отличие от собак, с которыми хозяева гуляют каждый день, коты в домашних условиях тратят не так много калорий, поэтому и откормить их становится еще проще. Определить идеальную порцию для кота поможет ветеринар.
Иногда проблемы с лишним весом у животных могут возникать и из-за эндокринных заболеваний. Чтобы вовремя выявить их, необходимо регулярно показывать питомцев врачу. «Чтобы не допустить проблем со здоровьем, нужно делать периодическую диспансеризацию. Мы обычно животным рекомендуем раз в год ходить на вакцинацию, сдавать кровь и делать УЗИ», — подсказал ветеринар. » Этого бывает вполне достаточно для выявления заболеваний на раннем этапе».
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