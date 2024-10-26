Пермяки предложили возвести памятник коту Крошику

Пермяки предложили возвести памятник худеющему коту Крошику из Перми, который умер из-за осложнений 27 октября. О своей идее они написали в комментариях под постами в соцсети «Вконтакте» в группе, посвященной памяти кота Крошика.
«Крошик должен быть символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться. Рыжий толстячок котик — это уже один из символов Перми! Известен по всей нашей стране. И за границей уже его знают, что есть такой Крошик в городе Перми!» — пишут пользователи.
25 октября врачи диагностировали у Крошика сразу несколько заболеваний: у кота оказались поражены печень, почки, мочевой и желчный пузырь. Также у питомца обнаружили многочисленные метастазы. Ночью 27 октября кот Крошик умер. По словам ветврачей, возникло кровотечение, даже реанимационные действия не смогли помочь.
Крошик попал в пермский ветеринарный реабилитационный центр почти два месяца назад из-за лишнего веса. Кот жил в подвале пермской больницы. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться. Тогда сотрудники больницы позвонили волонтерам приюта «Матроскин» и попросили помочь котику.
В начале лечения вес кота составлял 17 килограммов — это в три раза больше обычного веса кошки. В клинике кота учили заново ходить и прыгать, а за его выздоровлением стал следить весь мир.
Новость о 17-киллограмовом коте попала в мировые таблоиды. Информацию о худеющем пермском коте опубликовали индийское HindustanTimes, британский DailyMail, New York Post, The Sun и другие издания.
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