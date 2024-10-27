Бывший вице-премьер Дворкович раскрыл правду про санкции

Бывший вице-премьер Дворкович заявил, что санкции не являются благом
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Санкции ущербны для всех в мировой экономике, в наложенных на РФ ограничениях нет ничего хорошего, заявил Дворкович
Санкции ущербны для всех в мировой экономике, в наложенных на РФ ограничениях нет ничего хорошего, заявил Дворкович Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономические санкции, наложенные на Россию, не приносят пользы развитию страны. Об этом заявил экономист, бывший вице-премьер России и президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович. По его мнению, санкции наносят вред не только России, но и всей мировой экономике.

«Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — заявил Дворкович. Его слова передает Forbes.

Дворкович подчеркивает, что хотя в результате санкций Россия начала работать более продуктивно, это не делает санкции положительным инструментом. Он указал на то, что возможные положительные изменения являются лишь побочным эффектом принудительных мер, а не их прямой целью.

Санкции против России были введены после начала специальной военной операции на территории Украины. Не смотря на все ограничения российская экономика устояла. 

Власти США уже начали искать оправдания, почему всевозможные ограничения, введенные против России, не смогли обвалить ее экономику. По словам представителей администрации действующего американского лидера Джо Байдена, ограничения вводились совсем по другим причинам.

Как отметил глава РФ Владимир Путин, односторонние санкции Запада угрожают новым мировым экономическим кризисом. Этому способствует хронический рост долговой нагрузки в развитых странах.

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Экономические санкции, наложенные на Россию, не приносят пользы развитию страны. Об этом заявил экономист, бывший вице-премьер России и президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович. По его мнению, санкции наносят вред не только России, но и всей мировой экономике. «Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — заявил Дворкович. Его слова передает Forbes. Дворкович подчеркивает, что хотя в результате санкций Россия начала работать более продуктивно, это не делает санкции положительным инструментом. Он указал на то, что возможные положительные изменения являются лишь побочным эффектом принудительных мер, а не их прямой целью. Санкции против России были введены после начала специальной военной операции на территории Украины. Не смотря на все ограничения российская экономика устояла.  Власти США уже начали искать оправдания, почему всевозможные ограничения, введенные против России, не смогли обвалить ее экономику. По словам представителей администрации действующего американского лидера Джо Байдена, ограничения вводились совсем по другим причинам. Как отметил глава РФ Владимир Путин, односторонние санкции Запада угрожают новым мировым экономическим кризисом. Этому способствует хронический рост долговой нагрузки в развитых странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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