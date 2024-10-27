Экономические санкции, наложенные на Россию, не приносят пользы развитию страны. Об этом заявил экономист, бывший вице-премьер России и президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович. По его мнению, санкции наносят вред не только России, но и всей мировой экономике.
«Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — заявил Дворкович. Его слова передает Forbes.
Дворкович подчеркивает, что хотя в результате санкций Россия начала работать более продуктивно, это не делает санкции положительным инструментом. Он указал на то, что возможные положительные изменения являются лишь побочным эффектом принудительных мер, а не их прямой целью.
Санкции против России были введены после начала специальной военной операции на территории Украины. Не смотря на все ограничения российская экономика устояла.
Власти США уже начали искать оправдания, почему всевозможные ограничения, введенные против России, не смогли обвалить ее экономику. По словам представителей администрации действующего американского лидера Джо Байдена, ограничения вводились совсем по другим причинам.
Как отметил глава РФ Владимир Путин, односторонние санкции Запада угрожают новым мировым экономическим кризисом. Этому способствует хронический рост долговой нагрузки в развитых странах.
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