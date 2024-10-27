Премьер Грузии раскрыл правду об отношениях с Россией

Грузия не имеет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, внешняя политика страны направлена на выполнение программы грузинского президента Саломе Зурабишвили и не включает в себя интеграцию с крупными международными игроками, такими как Европейский союз.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, у нас нет», — ответил Кобахидзе. Его слова приводит News.ru.
Ранее в Грузии состоялись выборы в парламент. На Западе политики были обеспокоены, как пройдет голосование, так как мог сорваться многолетний прозападный курс страны. Грузинский эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава высказал мнение, что в случае победы «Грузинской мечты» Запад может не признать легитимность парламентских выборов, передает «Pravda.ru». Победу все же одержала правящая партия. Главная информация о прошедших выборах — в материале URA.RU.
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