Премьер Грузии раскрыл правду об отношениях с Россией

Грузия заявила об отсутствии дипломатических отношений с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, заявил премьер-министр страны Кобахидзе
Пока Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, заявил премьер-министр страны Кобахидзе Фото:

Грузия не имеет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, внешняя политика страны направлена на выполнение программы грузинского президента Саломе Зурабишвили и не включает в себя интеграцию с крупными международными игроками, такими как Европейский союз.

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, у нас нет», — ответил Кобахидзе. Его слова приводит News.ru.

Ранее в Грузии состоялись выборы в парламент. На Западе политики были обеспокоены, как пройдет голосование, так как мог сорваться многолетний прозападный курс страны. Грузинский эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава высказал мнение, что в случае победы «Грузинской мечты» Запад может не признать легитимность парламентских выборов, передает «Pravda.ru». Победу все же одержала правящая партия. Главная информация о прошедших выборах — в материале URA.RU.

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Грузия не имеет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, внешняя политика страны направлена на выполнение программы грузинского президента Саломе Зурабишвили и не включает в себя интеграцию с крупными международными игроками, такими как Европейский союз. «У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, у нас нет», — ответил Кобахидзе. Его слова приводит News.ru. Ранее в Грузии состоялись выборы в парламент. На Западе политики были обеспокоены, как пройдет голосование, так как мог сорваться многолетний прозападный курс страны. Грузинский эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава высказал мнение, что в случае победы «Грузинской мечты» Запад может не признать легитимность парламентских выборов, передает «Pravda.ru». Победу все же одержала правящая партия. Главная информация о прошедших выборах — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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