26 октября 2024

«Пухляш в сердце»: пермяки скорбят о потере знаменитого кота Крошика

Пермяки вспоминают об истории похудения кота-толстяка Крошика
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале лечения вес Крошика составлял 17 килограммов
В начале лечения вес Крошика составлял 17 килограммов Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Жители Перми скорбят о смерти кота Крошика. За два месяца лечения и реабилитации животное стало знаменитостью. Крошик превратился в символ стойкости, борьбы за жизнь и надежды на лучшее для многих жителей города. Сотни пермяков делятся воспоминаниями в социальных сетях, публикуя слова благодарности ветврачам и волонтерам.

«Очень больно. Я надеялась, что Крошик справится с болезнью и проживет жизнь любимым котиком. Чуда не случилось, но он зародил в сердцах многих любовь и сострадание. Крошик стал примером, показывая, как важно дарить добро и верить в лучшее. Он навсегда останется в наших сердцах, напоминая о заботе друг о друге и борьбе за жизнь. Мягких облачков тебе, толстячок», — пишут пермяки в соцсети «Вконтакте».

Судьба бездомного 12-тилетнего кота-толстяка вызвала отклик у многих людей. Пользователи соцсетей вспоминают, как следили за достижениями Крошика и радовались каждому шагу. Они рассказывают о том, что один рыжий пушистик объединил разных людей, которые до сегодняшнего дня верили, что котик справится.

Крошик попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма.

Некоторые пользователи соцсетях считают, что резкое похудение повредило здоровью Крошика. Другие обвиняют персонал больницы, в подвале которой жит кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться. 

Ранее URA.RU публиковало мнение ветеринара о том, что активное резкое похудение кота Крошика могло привести к обострению болезней. Эксперт советует сажать на диету домашних любимцев только после консультации с ветеринаром. А еще лучше — не доводить своего питомца до ожирения.

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Жители Перми скорбят о смерти кота Крошика. За два месяца лечения и реабилитации животное стало знаменитостью. Крошик превратился в символ стойкости, борьбы за жизнь и надежды на лучшее для многих жителей города. Сотни пермяков делятся воспоминаниями в социальных сетях, публикуя слова благодарности ветврачам и волонтерам. «Очень больно. Я надеялась, что Крошик справится с болезнью и проживет жизнь любимым котиком. Чуда не случилось, но он зародил в сердцах многих любовь и сострадание. Крошик стал примером, показывая, как важно дарить добро и верить в лучшее. Он навсегда останется в наших сердцах, напоминая о заботе друг о друге и борьбе за жизнь. Мягких облачков тебе, толстячок», — пишут пермяки в соцсети «Вконтакте». Судьба бездомного 12-тилетнего кота-толстяка вызвала отклик у многих людей. Пользователи соцсетей вспоминают, как следили за достижениями Крошика и радовались каждому шагу. Они рассказывают о том, что один рыжий пушистик объединил разных людей, которые до сегодняшнего дня верили, что котик справится. Крошик попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма. Некоторые пользователи соцсетях считают, что резкое похудение повредило здоровью Крошика. Другие обвиняют персонал больницы, в подвале которой жит кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.  Ранее URA.RU публиковало мнение ветеринара о том, что активное резкое похудение кота Крошика могло привести к обострению болезней. Эксперт советует сажать на диету домашних любимцев только после консультации с ветеринаром. А еще лучше — не доводить своего питомца до ожирения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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