27 октября 2024
26 октября 2024

Ведущий Стиллавин высказался из-за смерти пермского кота Крошика

Ведущий Стиллавин расстроился из-за смерти пермского кота Крошика
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Стиллавин признался. что следил за судьбой Крошика
Сергей Стиллавин признался. что следил за судьбой Крошика Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Ведущий Сергей Стиллавин начал эфир своего утреннего радиошоу «Стиллавин и его друзья» в понедельник, 28 октября, с новости о смерти пермского кота Крошика. Сталлавин сказал, что ему очень жаль кота, за судьбой которого он, «как котовод, следил».

«Начнем с новостей из Перми. Не стало кота Крошика. Я, как котовод, конечно, следил за этой историей. Не уследили, да…Жалко», — сказал Стиллавин. Кот Крошик, ставший мировой знаменитостью, скончался 27 октября.

По словам специалистов, которые ухаживали за ним, животному резко стало плохо, после чего его отвезли в ветеринарную клинику. Несмотря на все усилия ветеринаров, кот умер. По предварительной информации, у него были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели.

URA.RU рассказывало, Крошик попал в пермский ветеринарный реабилитационный центр почти из-за лишнего веса. До этого он жил в подвале пермской больницы. В начале лечения вес кота составлял 17 килограммов — это в три раза больше обычного веса кошки. В клинике кота учили заново ходить и прыгать, а за его выздоровлением стал следить весь мир. Пермяки предложили создать памятник коту, который стал настоящим символом стойкости и упорства.

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Ведущий Сергей Стиллавин начал эфир своего утреннего радиошоу «Стиллавин и его друзья» в понедельник, 28 октября, с новости о смерти пермского кота Крошика. Сталлавин сказал, что ему очень жаль кота, за судьбой которого он, «как котовод, следил». «Начнем с новостей из Перми. Не стало кота Крошика. Я, как котовод, конечно, следил за этой историей. Не уследили, да…Жалко», — сказал Стиллавин. Кот Крошик, ставший мировой знаменитостью, скончался 27 октября. По словам специалистов, которые ухаживали за ним, животному резко стало плохо, после чего его отвезли в ветеринарную клинику. Несмотря на все усилия ветеринаров, кот умер. По предварительной информации, у него были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели. URA.RU рассказывало, Крошик попал в пермский ветеринарный реабилитационный центр почти из-за лишнего веса. До этого он жил в подвале пермской больницы. В начале лечения вес кота составлял 17 килограммов — это в три раза больше обычного веса кошки. В клинике кота учили заново ходить и прыгать, а за его выздоровлением стал следить весь мир. Пермяки предложили создать памятник коту, который стал настоящим символом стойкости и упорства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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