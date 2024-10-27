Ведущий Стиллавин высказался из-за смерти пермского кота Крошика

Ведущий Сергей Стиллавин начал эфир своего утреннего радиошоу «Стиллавин и его друзья» в понедельник, 28 октября, с новости о смерти пермского кота Крошика. Сталлавин сказал, что ему очень жаль кота, за судьбой которого он, «как котовод, следил».
«Начнем с новостей из Перми. Не стало кота Крошика. Я, как котовод, конечно, следил за этой историей. Не уследили, да…Жалко», — сказал Стиллавин. Кот Крошик, ставший мировой знаменитостью, скончался 27 октября.
По словам специалистов, которые ухаживали за ним, животному резко стало плохо, после чего его отвезли в ветеринарную клинику. Несмотря на все усилия ветеринаров, кот умер. По предварительной информации, у него были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели.
URA.RU рассказывало, Крошик попал в пермский ветеринарный реабилитационный центр почти из-за лишнего веса. До этого он жил в подвале пермской больницы. В начале лечения вес кота составлял 17 килограммов — это в три раза больше обычного веса кошки. В клинике кота учили заново ходить и прыгать, а за его выздоровлением стал следить весь мир. Пермяки предложили создать памятник коту, который стал настоящим символом стойкости и упорства.
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