По делу об убийстве челябинца у ТРК «Космос» проходит еще два мигранта

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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
Мигранты находятся в федеральном розыске Фото:
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Убийство челябинского подростка мигрантами

По делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске проходит еще два мигранта. Они объявлены в розыск, их дело выделено в отдельное производство, сообщил URA.RU прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области Иван Кравцов.

«В настоящее время по делу об убийстве у ТРК „Космос“ проходит еще два гражданина Таджикистана. Они объявлены в федеральный розыск, их дело выделено в отдельное производство», — сообщил URA.RU Кравцов.

После задержания мигранты будут привлечены к уголовной ответственности. В случае, если они успели покинуть территорию РФ — правоохранители будут добиваться их экстрадиции.

Всего по делу проходило 10 мигрантов. Трое из них были объявлены в розыск после убийства. Одного, Шахзода Сатторова, задержали в Казахстане. 28 октября он, в числе оставшихся семи соотечественников выслушал приговор. Ему назначили 14 лет колонии строгого режима.

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Другие обвиняемые также получили внушительные сроки: Шахром Миров — 18 лет строгого режима, Тоир Джаллилов — 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахоб Сабуров — 14 лет строгого режима. Оставшиеся мигранты, обвиняемые в хулиганке, получили от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии общего режима.

В суде удалось доказать их причастность к убийству 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Конфликт начался с того, что некто в социальных сетях создал фейковый аккаунт под именем одного из братьев Джаллиловых и начал распространять с него оскорбительные, по мнению близнецов, сведения. Они решили найти администратора страницы и разобраться с ним. В один из дней их знакомый (Хуршед Одинаев), увидел похожего человека в ТРК «Космос». Забегая вперед, можно сказать, что Одинаев ошибся. Так или иначе мигранты толпой «наехали» на подростка. Тот позвал своих друзей на помощь. В компании, которая вызвалась помочь, был и потерпевший. В ходе драки он не стал убегать от мигрантов, за что поплатился жизнью.

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По делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске проходит еще два мигранта. Они объявлены в розыск, их дело выделено в отдельное производство, сообщил URA.RU прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области Иван Кравцов. «В настоящее время по делу об убийстве у ТРК „Космос“ проходит еще два гражданина Таджикистана. Они объявлены в федеральный розыск, их дело выделено в отдельное производство», — сообщил URA.RU Кравцов. После задержания мигранты будут привлечены к уголовной ответственности. В случае, если они успели покинуть территорию РФ — правоохранители будут добиваться их экстрадиции. Всего по делу проходило 10 мигрантов. Трое из них были объявлены в розыск после убийства. Одного, Шахзода Сатторова, задержали в Казахстане. 28 октября он, в числе оставшихся семи соотечественников выслушал приговор. Ему назначили 14 лет колонии строгого режима. Другие обвиняемые также получили внушительные сроки: Шахром Миров — 18 лет строгого режима, Тоир Джаллилов — 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахоб Сабуров — 14 лет строгого режима. Оставшиеся мигранты, обвиняемые в хулиганке, получили от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии общего режима. В суде удалось доказать их причастность к убийству 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Конфликт начался с того, что некто в социальных сетях создал фейковый аккаунт под именем одного из братьев Джаллиловых и начал распространять с него оскорбительные, по мнению близнецов, сведения. Они решили найти администратора страницы и разобраться с ним. В один из дней их знакомый (Хуршед Одинаев), увидел похожего человека в ТРК «Космос». Забегая вперед, можно сказать, что Одинаев ошибся. Так или иначе мигранты толпой «наехали» на подростка. Тот позвал своих друзей на помощь. В компании, которая вызвалась помочь, был и потерпевший. В ходе драки он не стал убегать от мигрантов, за что поплатился жизнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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