В Тюмени уволен чиновник правительства, отвечавший за регулирование тарифов

Зампредседателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александр Литвяков освобожден от должности. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Литвяков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 28 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает инфоцентр.
Литвяков руководил комиссией на должности зампредседателя после ухода бывшего главы Юрия Мыльникова. Нового же председателя власти региона искали уже давно, предлагая за работу на этой должности от 55 474 до 59 406 рублей.
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