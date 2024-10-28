Директор Софии Ротару ответил на слухи о возвращении певицы на сцену

77-летняя певица София Ротару пока не выйдет на сцену. Об этом корреспонденту URA.RU в ответ на информацию об участии артистки в традиционном финальном концерте «Песня года» рассказал ее директор Сергей Лавров.
«Нет, София Михайловна выступать не будет, — сообщил Сергей Лавров. — Но у нее все хорошо. Я с ней созванивался буквально на днях. Был день рождения ее сестры, Аурики Ротару. Я звонил, поздравлял».
Ротару уже почти три года не выходит на сцену. Как известно, она решила приостановить концертную деятельность из-за СВО. Между тем, в шоу-бизнесе ходят слухи, что в ближайшее время 77-летняя «хуторянка» может устроить своим многочисленным поклонникам сюрприз.
Болтают про возможное участие Ротару в концерте «Песня года». Всем известно, что артистка дружит с Игорем Крутым и не раз принимала участие в его проектах. Впрочем, директор певицы Сергей Лавров, который в последние годы занимался организацией выступлений Софии Михайловны, опроверг эти слухи.
Лавров говорит, что сейчас говорить о возможном возобновлении творческой деятельности Софии Михайловны преждевременно. Хотя в беседе с корреспондентами URA.RU он не исключил, что певица еще выйдет на сцену. Все будет зависть от ряда факторов.
«Это то же самое, если бы вы меня спросили, как поживает Эдита Станиславовна Пьеха и стоит ли нам ожидать ее возвращения на сцену, — говорит Лавров. — Конечно, нам всем хочется услышать ответ: „Да, СВО закончится, Пьеха поедет по гастролям и будет собирать Дворцы спорта“. Но это же не так. Дай Бог им обеим здоровья. Будем надеяться, что по окончании СВО София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у нее здоровье будет. Артистка немолода».
По словам Лаврова, на данный момент София Михайловна жизнью обычной женщины. И о выступлениях не грезит. «Она ходила недавно на кладбище, была на могиле у своего покойного мужа, — объясняет Сергей. — Все потихоньку идет».
К слову, после начала СВО София Михайловна практически не появляется на людях. В данный момент артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Организаторы предлагают ей принять участие в корпоративах. Но София Михайловна от всех предложений отказывается, даже несмотря на солидный гонорар. Напомним, что до начала СВО за выступление на корпоративе певица просила в районе 100 000 евро. В эту сумму входил 40-минутный концерт.
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