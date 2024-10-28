В Минсельхозе предрекли снижение цен на сливочное масло

В России ожидается снижение розничных цен на сливочное масло в связи с падением оптовых. Об этом сообщили в Минсельхозе.
«Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что Минсельхоз также способствует увеличению импорта масла из Индии и Ирана.
В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. С 8 по 14 октября значительно подорожали куриные яйца, сливочное масло, вермишель и творог. На это влияет дефицит молока. А крупные производители, такие как «Простоквашино», сообщили о сокращении производства масла и предупреждали о возможном росте цен из-за дефицита сырья и увеличения издержек.
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