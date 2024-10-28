В Минсельхозе предрекли снижение цен на сливочное масло

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Розничные цены на сливочное масло должны пойти вниз, заявили в Минсельхозе
Розничные цены на сливочное масло должны пойти вниз, заявили в Минсельхозе Фото:

В России ожидается снижение розничных цен на сливочное масло в связи с падением оптовых. Об этом сообщили в Минсельхозе.

«Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что Минсельхоз также способствует увеличению импорта масла из Индии и Ирана.

В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. С 8 по 14 октября значительно подорожали куриные яйца, сливочное масло, вермишель и творог. На это влияет дефицит молока. А крупные производители, такие как «Простоквашино», сообщили о сокращении производства масла и предупреждали о возможном росте цен из-за дефицита сырья и увеличения издержек.

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В России ожидается снижение розничных цен на сливочное масло в связи с падением оптовых. Об этом сообщили в Минсельхозе. «Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что Минсельхоз также способствует увеличению импорта масла из Индии и Ирана. В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. С 8 по 14 октября значительно подорожали куриные яйца, сливочное масло, вермишель и творог. На это влияет дефицит молока. А крупные производители, такие как «Простоквашино», сообщили о сокращении производства масла и предупреждали о возможном росте цен из-за дефицита сырья и увеличения издержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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