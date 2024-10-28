Экс-совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игоря Пестрикова ждет суд. Прокуратура утвердила уголовное дело в отношении бывшего акционера стратегического предприятия.
«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего совладельца СМЗ Игоря Пестрикова. Оно готово к направлению в суд», — пишет «Ъ-Прикамье», со ссылкой на собственные источники.
Пестриков обвиняется в совершении двух преступлений: растрате свыше 250 млн рублей и попытке хищения 2,5 млрд рублей. Обвинения экс-совладельцу СМЗ были предъявлены заочно, поскольку он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены бывшему гендиректору завода Артуру Уртаеву. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. URA.RU рассказывало, что СМЗ перешел под контроль государства в марте этого года. Против этого выступил Центробанк.
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