Беглецы из КНДР пригрозили вести психологическую войну из Украины

28 октября 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Беглецы из КНДР планируют деморализовать северокорейских солдат, сообщает SCMP Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа из почти 200 перебежчиков из КНДР, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для ведения психологической войны против своих бывших соотечественников, находящихся в России. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP). «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны», — передает слова северокорейских граждан издание. По информации SCMP, основные участники — это бывшие солдаты с 7-10-летним военным опытом. Они планируют использовать свои знания для дезорганизации и деморализации северокорейских солдат, применяя методы, такие как громкоговорители и распространение листовок. Один из перебежчиков Ан Чан Иль подчеркнул, что у них есть уникальное понимание военной культуры и психологии своих бывших соратников. Северокорейские элитные войска, по информации газеты The New York Times, 26 октября прибыли в Курскую область для участия в боевых действиях на стороне России. Ожидается, что их численность составит пять тысяч человек. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что такие действия соответствуют международному праву. В то же время посол РФ в Южной Корее отметил, что доказательства отправки северокорейских военных неубедительны, а информации на официальном уровне нет. Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг информацию о переброске войск КНДР в РФ, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа из почти 200 перебежчиков из КНДР, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для ведения психологической войны против своих бывших соотечественников, находящихся в России. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP). «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны», — передает слова северокорейских граждан издание. По информации SCMP, основные участники — это бывшие солдаты с 7-10-летним военным опытом. Они планируют использовать свои знания для дезорганизации и деморализации северокорейских солдат, применяя методы, такие как громкоговорители и распространение листовок. Один из перебежчиков Ан Чан Иль подчеркнул, что у них есть уникальное понимание военной культуры и психологии своих бывших соратников. Северокорейские элитные войска, по информации газеты The New York Times, 26 октября прибыли в Курскую область для участия в боевых действиях на стороне России. Ожидается, что их численность составит пять тысяч человек. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что такие действия соответствуют международному праву. В то же время посол РФ в Южной Корее отметил, что доказательства отправки северокорейских военных неубедительны, а информации на официальном уровне нет. Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг информацию о переброске войск КНДР в РФ, передает «Национальная служба новостей».