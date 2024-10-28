28 октября 2024

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине»

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Жалобы Арашукова на пытки передал его адвокат
Жалобы Арашукова на пытки передал его адвокат Фото:

Отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств бывший сенатор Рауф Арашуков потребовал перевод в другую колонию, поскольку в «Черном дельфине» он подвергается провокациям и пыткам. Его жалобу передал адвокат Эльмар Ализаде.

«[Арашуков] неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций. Поэтому он просит перевести его в колонию в Мордовской Республике», — процитировало слова адвоката ТАСС.

Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано вторым. Сидя в «Черном дельфине» экс-сенатор заработал еще одно уголовное дело. Его подозревают в даче взятки сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщал Следственный комитет.  По информации ведомства, Арашуков предлагал не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания.

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Отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств бывший сенатор Рауф Арашуков потребовал перевод в другую колонию, поскольку в «Черном дельфине» он подвергается провокациям и пыткам. Его жалобу передал адвокат Эльмар Ализаде. «[Арашуков] неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций. Поэтому он просит перевести его в колонию в Мордовской Республике», — процитировало слова адвоката ТАСС. Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано вторым. Сидя в «Черном дельфине» экс-сенатор заработал еще одно уголовное дело. Его подозревают в даче взятки сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщал Следственный комитет.  По информации ведомства, Арашуков предлагал не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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