Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине»

Отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств бывший сенатор Рауф Арашуков потребовал перевод в другую колонию, поскольку в «Черном дельфине» он подвергается провокациям и пыткам. Его жалобу передал адвокат Эльмар Ализаде.
«[Арашуков] неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций. Поэтому он просит перевести его в колонию в Мордовской Республике», — процитировало слова адвоката ТАСС.
Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано вторым. Сидя в «Черном дельфине» экс-сенатор заработал еще одно уголовное дело. Его подозревают в даче взятки сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщал Следственный комитет. По информации ведомства, Арашуков предлагал не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания.
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