Магнитная буря 29 октября 2024: чего ожидать и как подготовиться

В ближайшие дни Землю могут накрыть магнитные бури, вызванные облаком солнечной плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Второе облако плазмы достигло нашей планеты и вскоре может начаться магнитная буря. Ученые подчеркнули, что воздействие от этого облака достаточно сильное, хотя удар пришелся «по краю». Что известно о возможной магнитной буре 29 октября 2024 года — в материале URA.RU.
Правда ли, что 29 октября 2024 года Землю накроет магнитная буря?
По прогнозам специалистов, максимальная мощность геомагнитных колебаний в этот день составит чуть более трех баллов, что соответствует слабой геомагнитной буре. К вечеру интенсивность снизится до чуть более двух баллов. Вероятность возникновения магнитной бури 29 октября составляет 20%, а вероятность магнитного шторма — 10%.
Когда ждать сильных метеоударов?
Мощные магнитные бури ждут россиян в ноябре. По предварительным данным, 11, 12, 15 и 20 ноября мощность возмущений достигнет четырех баллов, что относится к «возбужденной магнитосфере». А 24 и 25 ноября вспышки на Солнце достигнут пика, их мощность увеличится до пяти баллов, что является шоковым значением.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури представляют собой сильные возмущения магнитного поля Земли, которые нарушают его обычный режим. Эти явления могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и зависят от космической погоды, вызванной вспышками на Солнце. Магнитные бури наблюдаются по всей планете и могут вызывать полярные сияния, а также негативно влиять на работу орбитальной и земной техники, а также на самочувствие некоторых людей.
Как реагировать на магнитную бурю?
Не стоит сильно беспокоиться о влиянии магнитных бурь на здоровье. Ведущие ученые утверждают, что на данный момент нет убедительных научных доказательств воздействия солнечных возмущений на человека. Невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в интервью URA.RU отметил, что магнитные бури безопасны для человеческого организма. Он провел аналогию с медицинским томографом, который создает магнитное поле с интенсивностью от 1,5 до трез тесла, что примерно в один-два миллиона раз сильнее, чем магнитное поле, образующееся во время Каррингтонского события — крупнейшей зафиксированной солнечной бури в истории наблюдений.
Таким образом, несмотря на возможные магнитные бури, нет причин для серьезного беспокойства. Важно быть информированными и следить за рекомендациями специалистов.
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