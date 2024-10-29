Экс-главе Курганского УФНС Касьяненко вынесли приговор

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Юрия Касьяненко приговорили к условному сроку
Юрия Касьяненко приговорили к условному сроку Фото:
новость из сюжета
Суд над экс-главой курганского УФНС Юрием Касьяненко по делу о взятке врачу

Экс-начальнику Курганского УФНС Юрию Касьяненко вынесли приговор. Бывшему налоговику дали 2,6 года лишения свободы условно, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Касьяненко обвиняли в даче взятке врачу за фиктивное медицинское заключение, чтобы раньше отбыть условный срок по другому коррупционному делу

«Признать Юрия Касьяненко виновным в преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 года и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Основное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — зачитал приговор судья.

Экс-глава Курганского УФНС Юрий Касьяненко и его бывший адвокат Владимир Чернов были задержаны весной 2023 года сотрудникам УФСБ. Им были предъявлены обвинения в даче взятки и подделке документов. Согласно материалам следствия, которые были представлены в суде, в 2017 году они передали врачу из областной больницы взятку в размере 300 тысяч рублей. В обмен на это медик выдал им поддельное заключение о серьезном заболевании, которое помогло Касьяненко выйти из колонии. Оба обвиняемых признали вину в совершении преступлений. 

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Экс-начальнику Курганского УФНС Юрию Касьяненко вынесли приговор. Бывшему налоговику дали 2,6 года лишения свободы условно, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Касьяненко обвиняли в даче взятке врачу за фиктивное медицинское заключение, чтобы раньше отбыть условный срок по другому коррупционному делу.  «Признать Юрия Касьяненко виновным в преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 года и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Основное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — зачитал приговор судья. Экс-глава Курганского УФНС Юрий Касьяненко и его бывший адвокат Владимир Чернов были задержаны весной 2023 года сотрудникам УФСБ. Им были предъявлены обвинения в даче взятки и подделке документов. Согласно материалам следствия, которые были представлены в суде, в 2017 году они передали врачу из областной больницы взятку в размере 300 тысяч рублей. В обмен на это медик выдал им поддельное заключение о серьезном заболевании, которое помогло Касьяненко выйти из колонии. Оба обвиняемых признали вину в совершении преступлений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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