Экс-главе Курганского УФНС Касьяненко вынесли приговор

Экс-начальнику Курганского УФНС Юрию Касьяненко вынесли приговор. Бывшему налоговику дали 2,6 года лишения свободы условно, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Касьяненко обвиняли в даче взятке врачу за фиктивное медицинское заключение, чтобы раньше отбыть условный срок по другому коррупционному делу.
«Признать Юрия Касьяненко виновным в преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 года и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Основное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — зачитал приговор судья.
Экс-глава Курганского УФНС Юрий Касьяненко и его бывший адвокат Владимир Чернов были задержаны весной 2023 года сотрудникам УФСБ. Им были предъявлены обвинения в даче взятки и подделке документов. Согласно материалам следствия, которые были представлены в суде, в 2017 году они передали врачу из областной больницы взятку в размере 300 тысяч рублей. В обмен на это медик выдал им поддельное заключение о серьезном заболевании, которое помогло Касьяненко выйти из колонии. Оба обвиняемых признали вину в совершении преступлений.
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