29 октября 2024

WTAJ: в США задержали мужчину по подозрению в угрозах убить Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
В Пенсильвании задержали мужчину, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ.

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Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину

«74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение.

Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения.

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В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ. «74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение. Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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