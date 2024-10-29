WTAJ: в США задержали мужчину по подозрению в угрозах убить Трампа

30 октября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

В Пенсильвании задержали мужчину, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ. Новость по теме Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину «74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение. Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ. «74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение. Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения.