WTAJ: в США задержали мужчину по подозрению в угрозах убить Трампа

В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ.
«74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение.
Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В США задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по обвинениям в угрозах убийством экс-президента и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, когда Гавеносис подавал заявление на получение пропуска на стоянку. Об этом сообщил телеканал WTAJ. «74-летнему Полу Гавеносису предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — уточнил WTAJ. Полиция и Секретная служба США провели допрос задержанного. Сначала он утверждал, что его слова были шуткой, но позже признал, что мог бы реально попытаться совершить покушение. Ранее полиция задержала мужчину в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа. У него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. Позже задержанный категорически отверг обвинения.