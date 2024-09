Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину

Райан Рут, которого обвиняют в покушении на Дональда Трампа, отказался признать свою вину в суде. Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Американец Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа в период его кандидатуры на пост президента США, не признал свою вину. В ходе судебного заседания он заявил о своей невиновности и настаивает на рассмотрении дела присяжными. «Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных», — говорится в документах суда, информацию приводит издание The New York Times. Раут сталкивается с пятью пунктами обвинения со стороны федеральных властей США. Ранее 15 сентября была предпринята вторая попытка нападения на Дональда Трампа. Согласно отчетам, опубликованным в газете The New York Post, Раут выражал поддержку Украине и предложил идею отправки американских военных ветеранов для участия в конфликте на стороне Украины. Александр Шагури, офицер, ответственный за координацию вопросов службы иностранцев в Вооруженных Силах Украины, подтвердил факт обращения Раута к иностранному легиону Украины.

