Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в Гудермесе

30 октября 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на территории учебного заведения содержались украинские военнопленные. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что с российской стороны жертв нет. Кадыров также отметил, что Российский университет спецназа был выбран целью атаки из-за его значимости как центра подготовки высокоэффективных бойцов. По его словам, выпускники этого учебного заведения имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек на фронте. 29 октября Кадыров сообщил о нападении дронов на университет спецназа. Согласно его заявлениям, в результате атаки произошло возгорание крыши здания, однако пожар был успешно ликвидирован. Позднее того же дня Кадыров посетил Гудермес, где осмотрел поврежденное здание университета. По его словам, РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на территории учебного заведения содержались украинские военнопленные. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что с российской стороны жертв нет. Кадыров также отметил, что Российский университет спецназа был выбран целью атаки из-за его значимости как центра подготовки высокоэффективных бойцов. По его словам, выпускники этого учебного заведения имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек на фронте. 29 октября Кадыров сообщил о нападении дронов на университет спецназа. Согласно его заявлениям, в результате атаки произошло возгорание крыши здания, однако пожар был успешно ликвидирован. Позднее того же дня Кадыров посетил Гудермес, где осмотрел поврежденное здание университета. По его словам, РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров.