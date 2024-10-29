29 октября 2024

Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в Гудермесе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров заявил, что РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на территории учебного заведения содержались украинские военнопленные.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что с российской стороны жертв нет.

Кадыров также отметил, что Российский университет спецназа был выбран целью атаки из-за его значимости как центра подготовки высокоэффективных бойцов. По его словам, выпускники этого учебного заведения имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек на фронте.

29 октября Кадыров сообщил о нападении дронов на университет спецназа. Согласно его заявлениям, в результате атаки произошло возгорание крыши здания, однако пожар был успешно ликвидирован. Позднее того же дня Кадыров посетил Гудермес, где осмотрел поврежденное здание университета. По его словам, РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров.

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В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на территории учебного заведения содержались украинские военнопленные. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что с российской стороны жертв нет. Кадыров также отметил, что Российский университет спецназа был выбран целью атаки из-за его значимости как центра подготовки высокоэффективных бойцов. По его словам, выпускники этого учебного заведения имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек на фронте. 29 октября Кадыров сообщил о нападении дронов на университет спецназа. Согласно его заявлениям, в результате атаки произошло возгорание крыши здания, однако пожар был успешно ликвидирован. Позднее того же дня Кадыров посетил Гудермес, где осмотрел поврежденное здание университета. По его словам, РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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