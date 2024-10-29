В Россельхознадзоре рассказали о ситуации со сливочным маслом в стране

Объем производства сливочного масла в России с начала 2024 года увеличился на 3,51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 384,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фотосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).
«В 2023 году на территории России было выработано 371,3 тыс. тонн сливочного масла. С начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тыс. тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%», — сообщили в Россельхознадзоре.
Также в ведомстве заявили об увеличении импорта сливочного масла. За текущий год его объем возрос на 9%, и начаты поставки от 22 зарубежных предприятий. Рассматривается возможность открытия поставок еще с 16 других предприятий.
В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства продукта. При этом в магазинах не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж. В Минсельхозе, свою очередь, предрекли снижение цен на сливочное масло.
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