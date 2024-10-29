В Россельхознадзоре рассказали о ситуации со сливочным маслом в стране

Россельхознадзор: производства сливочного масла с 2024 года выросло на 3,51%

30 октября 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

В России за 2024 год выросли объемы изготовления сливочного масла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Объем производства сливочного масла в России с начала 2024 года увеличился на 3,51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 384,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фотосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор). Новость по теме В Молочном союзе раскрыли, когда подешевеет сливочное масло «В 2023 году на территории России было выработано 371,3 тыс. тонн сливочного масла. С начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тыс. тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%», — сообщили в Россельхознадзоре. Также в ведомстве заявили об увеличении импорта сливочного масла. За текущий год его объем возрос на 9%, и начаты поставки от 22 зарубежных предприятий. Рассматривается возможность открытия поставок еще с 16 других предприятий. В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства продукта. При этом в магазинах не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж. В Минсельхозе, свою очередь, предрекли снижение цен на сливочное масло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем производства сливочного масла в России с начала 2024 года увеличился на 3,51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 384,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фотосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор). «В 2023 году на территории России было выработано 371,3 тыс. тонн сливочного масла. С начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тыс. тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%», — сообщили в Россельхознадзоре. Также в ведомстве заявили об увеличении импорта сливочного масла. За текущий год его объем возрос на 9%, и начаты поставки от 22 зарубежных предприятий. Рассматривается возможность открытия поставок еще с 16 других предприятий. В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства продукта. При этом в магазинах не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж. В Минсельхозе, свою очередь, предрекли снижение цен на сливочное масло.