В Тюмени умер преподаватель крупного вуза

В Тюмени умер преподаватель многопрофильного колледжа ТИУ. Информацию о трагедии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения и в пресс-службе университета. В ТИУ пообещали поддержать семью педагога материально и морально.
«Василий Николаевич, работал в нашем вузе 12 лет и сделал свой вклад в развитие нашего университета и студентов, которые обучались у него. Мы соболезнуем родным. Со своей стороны университет обязательно поддержит семью и в материальном, и в моральном плане», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета.
Как пояснили агентству в департаменте здравоохранения, вызов поступил днем 29 октября. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти пациента не удалось.
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