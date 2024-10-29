29 октября 2024

В Тюмени умер преподаватель крупного вуза

В Тюмени скончался преподаватель колледжа ТИУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи скорой боролись за жизнь пациента
Врачи скорой боролись за жизнь пациента Фото:

В Тюмени умер преподаватель многопрофильного колледжа ТИУ. Информацию о трагедии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения и в пресс-службе университета. В ТИУ пообещали поддержать семью педагога материально и морально.

«Василий Николаевич, работал в нашем вузе 12 лет и сделал свой вклад в развитие нашего университета и студентов, которые обучались у него. Мы соболезнуем родным. Со своей стороны университет обязательно поддержит семью и в материальном, и в моральном плане», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

Как пояснили агентству в департаменте здравоохранения, вызов поступил днем 29 октября. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти пациента не удалось.

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В Тюмени умер преподаватель многопрофильного колледжа ТИУ. Информацию о трагедии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения и в пресс-службе университета. В ТИУ пообещали поддержать семью педагога материально и морально. «Василий Николаевич, работал в нашем вузе 12 лет и сделал свой вклад в развитие нашего университета и студентов, которые обучались у него. Мы соболезнуем родным. Со своей стороны университет обязательно поддержит семью и в материальном, и в моральном плане», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. Как пояснили агентству в департаменте здравоохранения, вызов поступил днем 29 октября. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти пациента не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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