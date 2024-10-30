ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Курскую область и подошли к Купянску: карта СВО на 30 октября

Shot: ВС РФ подобрались к Купянску, откуда сбегают власти города

30 октября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Российские военные обратили в бегство власти Купянска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уже подошли к Купянску (Харьковская область). Власти города в спешке его покидают. Также российские войска успешно отразили попытку прорыва техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульских десантников точным огнем поразили противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Харьковское направление Вооруженные силы Российской Федерации приближаются к Купянску. Местные власти начали покидать территорию города, сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, в сообщении указывается, что накануне был уничтожен опорный пункт и временный дислокационный пункт подразделений украинской армии, в результате чего погибло около 40 солдат ВСУ. Константинопольске направление К северо-западу от освобожденного Угледара, российские войска подняли флаг в Ясной Поляне. По информации telegram-канала «Два Майора», до этого ВС РФ провели штурм соседнего населенного пункта Шахтерское. Также продолжается продвижение передовых подразделений ВС России к северу от Богоявленки в направлении Трудового. На этом участке отмечается быстрый темп наступления российской армии после прорыва линии фронта ВСУ. Атака БПЛА по российским регионам В ночь на 30 октября российские силы ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов страны. БПЛА были замечены над Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Курская область Десантники остановили прорыв ВСУ в Курскую область Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ не дали вражеской технике прорваться в Глушковский район Курской области. По словам Минобороны РФ, обнаружена вражеская техника была расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ. После расчет десантников ударил по ей осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами. Противник потерял несколько единиц боевой бронированной техники советского и западного производства. ВСУ потеряли солдат у Леонидово В ходе боевых столкновений у села Леонидово в Курской области вооруженные силы Украины потеряли более 30 солдат, погибших в бою, сообщил telegram-канал «Два Майора». Отмечается, что враг не совершал активных действий. Также в районе населенных пунктов Иволжанское и Журавка Сумской области были нанесены удары по скоплениям личного состава и технике ВСУ. ВСУ атаковали регион беспилотниками В ночь на 30 октября российскими системами ПВО было сбито пять украинских БПЛА. Часть обломков упала в Железногорске. В результате чего произошло возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале . Белгородская область ВСУ совершили ночную атаку на село Бехлевка Белгородского района с использованием дрона-камикадзе. В результате удара была повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно прекращено в поселке Октябрьский и селах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка, сообщил «Два Майора». Село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа было атаковано ВСУ дважды. Есть раненые. Также в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) от разрыва боеприпасов, разбросанных украинскими солдатами, пострадали двое мужчин. Эвакуация после атаки ВСУ по Луганску Жители одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуированы из-за атаки ВСУ в ночь на 30 октября. Перевезены 89 человек, в том числе семь детей, сообщила врио главы города Яна Пащенко. Здания и социальные объекты вблизи эпицентра атаки обследуются. Специалисты занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уже подошли к Купянску (Харьковская область). Власти города в спешке его покидают. Также российские войска успешно отразили попытку прорыва техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульских десантников точным огнем поразили противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Вооруженные силы Российской Федерации приближаются к Купянску. Местные власти начали покидать территорию города, сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, в сообщении указывается, что накануне был уничтожен опорный пункт и временный дислокационный пункт подразделений украинской армии, в результате чего погибло около 40 солдат ВСУ. К северо-западу от освобожденного Угледара, российские войска подняли флаг в Ясной Поляне. По информации telegram-канала «Два Майора», до этого ВС РФ провели штурм соседнего населенного пункта Шахтерское. Также продолжается продвижение передовых подразделений ВС России к северу от Богоявленки в направлении Трудового. На этом участке отмечается быстрый темп наступления российской армии после прорыва линии фронта ВСУ. В ночь на 30 октября российские силы ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов страны. БПЛА были замечены над Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ не дали вражеской технике прорваться в Глушковский район Курской области. По словам Минобороны РФ, обнаружена вражеская техника была расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ. После расчет десантников ударил по ей осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами. Противник потерял несколько единиц боевой бронированной техники советского и западного производства. В ходе боевых столкновений у села Леонидово в Курской области вооруженные силы Украины потеряли более 30 солдат, погибших в бою, сообщил telegram-канал «Два Майора». Отмечается, что враг не совершал активных действий. Также в районе населенных пунктов Иволжанское и Журавка Сумской области были нанесены удары по скоплениям личного состава и технике ВСУ. В ночь на 30 октября российскими системами ПВО было сбито пять украинских БПЛА. Часть обломков упала в Железногорске. В результате чего произошло возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. ВСУ совершили ночную атаку на село Бехлевка Белгородского района с использованием дрона-камикадзе. В результате удара была повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно прекращено в поселке Октябрьский и селах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка, сообщил «Два Майора». Село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа было атаковано ВСУ дважды. Есть раненые. Также в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) от разрыва боеприпасов, разбросанных украинскими солдатами, пострадали двое мужчин. Жители одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуированы из-за атаки ВСУ в ночь на 30 октября. Перевезены 89 человек, в том числе семь детей, сообщила врио главы города Яна Пащенко. Здания и социальные объекты вблизи эпицентра атаки обследуются. Специалисты занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет.