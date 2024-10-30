Десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Курской области

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ успешно предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц „Гвоздика“ с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — сообщили в Минобороны РФ. Вражеская бронированная техника, которая направлялась в сторону российского региона, была обнаружена расчетом беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.
В результате нанесенного удара противник потерял несколько единиц боевой бронированной техники. Как советского, так и западного производства.
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