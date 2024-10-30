Десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Курской области

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Десантники из Тулы не дали бронированной технике ВСУ зайти в Глушковский район Курской области
Десантники из Тулы не дали бронированной технике ВСУ зайти в Глушковский район Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ успешно предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц „Гвоздика“ с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — сообщили в Минобороны РФ. Вражеская бронированная техника, которая направлялась в сторону российского региона, была обнаружена расчетом беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. 

В результате нанесенного удара противник потерял несколько единиц боевой бронированной техники. Как советского, так и западного производства.

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Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ успешно предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц „Гвоздика“ с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — сообщили в Минобороны РФ. Вражеская бронированная техника, которая направлялась в сторону российского региона, была обнаружена расчетом беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.  В результате нанесенного удара противник потерял несколько единиц боевой бронированной техники. Как советского, так и западного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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